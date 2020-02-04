Evde Yapılabilecek En İyi Göbek Eritme Hareketleri Neler?

Zayıflamak ve formda kalmak aynı zamanda sıkılaşmak için spor salonlarına gitme zorunluluğu bulunmuyor. Doğru egzersiz hareketlerini keşfetmek ve doğru teknikle bu hareketleri uygulamak istenilen hedefe ulaşma da oldukça etkili olmaktadır. Evde yapılan egzersizler ile de zayıflamak ve sıkı bir vücuda sahip olmak mümkün oluyor. Bunun için yapılacak hareketleri ve ne işe yaradıklarını bilmek gerekiyor.

Evde Egzersiz Yaparak Göbek Eritmek Mümkün mü?

Göbek ve bel çevresinde oluşan yağlanma kişiyi ciddi derecede rahatsız ediyor. Bu bölgede depolanan yağın erimesini destekleyecek egzersizler ise göbek ve bel çevresini incelemek mümkün olmaktadır.

En İyi Göbek Eritme Yolları Neler?

Evde yapılacak düzenli ve göbek bölgesini çalıştıran egzersiz ile göbek eritilebilir. Göbek ve bel çevresini eritecek egzersiz hareketleri şu şekilde sıralanmaktadır.

1- Yarım Mekik

Bu hareket tamamen göbek bölgesini çalıştıran ve sırt kaslarını da güçlendiren bir harekettir. Crunches olarak adlandırılan bu harekette sırt üstü yazabilir ve dizler bükülür.

Bu harekette kollar göğse çapraz yerleştirilmeli ya da baş arkasına konulmalıdır.

Bu şekilde baş ve sırt yerden yavaşça kaldırılıp dizlere yaklaşılır. Bu pozisyonda 3-5 saniye beklenir ve tekrar yere uzanılır. Bu hareket sırasında nefes alma yatarken, nefes verme ise kalkarken yapılır.

Evde kolaylıkla yapılacak bu hareket göbek, karin ve yan karin kaslarının çalışmasında etkili olmaktadır. Bu bölgedeki kaslar çalıştıkça bu bölgede toplanan yağlar yakılmaktadır. Aynı zamanda göbek ve karnın sıkılaşmasında da etkili olmaktadır.

2- Bacakla Çember Çizme

Bu harekette yere sırt üstü uzanılır. Eller vücuda yapışık olmalıdır.

İlk önce bacak vücutla 90 derece yapacak şekilde havaya kaldırılır.

Ayak parmak uçları gergin bir şekilde tutulur.

Bu pozisyonda 40 ya da 60 saniye kalınır. Tekrar başlangıç pozisyonuna dönülür.

Sağ ve sol bacak sırası ile bu işlem yapılır. İlk başta düşük sayıyla başlanır sonra tekrar sayıları arttırılır. 10-12 tekrar ideal olmaktadır.

Bu hareket hem bacakları hem de karın göbek bölgesini çalıştırmaktadır.

3- Bisiklet Egzersizi

Bisiklet egzersizinde yere sırt üstü uzanılır ve bacaklar yere 90 derece olacak şekilde bükülerek kaldırılır.

Eller dirseklerden bükülmüş olarak boyun ya da kulak arkasında tutulur.

Sol diz sağ dirseğe, sağ diz sol dirseğe değdirilerek tekrar başlangıç pozisyonuna dönülür.

Sadece dirsek ve dizlerin yaklaştırılması sırasında yerden kalkılır, aksi halde sırt yerde olmalıdır.

Bu hareket özellikle yan karin kaslarının çalışmasında ve bel bölgesinin incelemesinde etkili olmaktadır.

4- Plank Egzersizi

Göbek eritmek için yapılacak en zor ve en etkili hareketlerin başında plank egzersizi gelmektedir.

Yüz üstü yere uzanılır. Ayakuçları ve kol dirseklerinden ellere kadar olan kol yere demelidir.

Ayakuçları ve kol üzerinde tüm vücut düz olacak şekilde yukarıda beklenir.

En az 30 saniye bu pozisyonda beklenmelidir. Zamanla bu süre arttırılmalıdır.

Plank yapılmadan önce derin bir nefes alınmalıdır.

5- Kalça Kaldırma Hareketi

Sırt üstü yere uzanılır. Eller vücuda paralel ve avuç içleri yere bakacak şekildedir.

Bacaklar birbirine yapışıktır ve yere 90 derece yapacak şekilde yukarı kaldırılır ve tekrar başlangıç pozisyonuna dönülür.

Ayaklar kaldırılırken nefes alınır, indirilirken nefes verilir.

Hareket tekrarı ile karin kasları ve bacak kasları çalıştırılır.

Hareket sırasında omuzlar ve başların sabit kalmasına dikkat edilmelidir.