İş hayatından arda kalan zamanlarda yeterli zaman bulabilenler spor salonlarında spor ihtiyaçlarını yerine getirebilirken zaman sorunu yaşayan kişiler de ev ortamlarında belirli spor aktivitelerini yerine getirebiliyorlar.

Evde Yapılabilecek En İyi Evde Vücut Geliştirme Hareketleri Neler?

Bazı vücut geliştirme hareketleri özellikleri bakımından spor salonlarında yapılması gereken hareketlerden olup, bazı vücut geliştirme hareketleri de spor salonuna gerek kalmadan ev ortamında kolaylıkla yapılabilecek hareketleri içeriyor. Ev ortamında yapılacak olan hareketlerin başında kol, bacak, göğüs ve mide kaslarının gelişimini sağlayacak hareketlerdir.

Evde yapılabilecek vücut geliştirme hareketleri olarak kola ve pazı gelişimi için su şişelerinin içinde su olacak şekilde her iki şişe arasına bir sopa bağlayarak pazı ve kol çalışmalarının yapılabilmesini içeriyor. Bu aktivite hemen hemen herkesin ev ortamında kolaylıkla yapabileceği hareketlerin başında geliyor.

Ev Ortamında Bacakları Geliştiren Hareketler

Bacak kaslarının gelişimi için belirli hareketleri düzenli olarak yapmak gerekiyor. Bunun için de evde de olsa belirli hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bacaklara bağlanacak hafif ölçekli ağırlıklar ile bacak kasları düzenli bir şekilde çalıştırılarak geliştirilebiliyor. Bu hareketlerin daha düzenli ve sistemli bir şekilde yapılabilmesi için bu hareketlere özgü hacimsel anlamda fazla yer kaplamayan ağırlık malzemeleri alarak evde çalışmak mümkün olabiliyor.

Göğüs Kaslarının Gelişimi İçin Hareketler

Göğüs kaslarının gelişmesi birçok kişi için oldukça önemlidir. Bu kasların gelişimi için de önemli kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Göğüs kaslarının gelişmesi için evde yapılabilecek belirli hareketler söz konusudur. Pazıların gelişmesi için yapılan içi su ile dolu iki şişenin ortadan bir sopa ile bağlanması ile sırt üstü yatılarak kolların ağırlığın göğüs kafesine paralel gelecek şekilde yukarı ve aşağı doğru indirilmesi ile göğüs kasları geliştirilebiliyor.

Karın ve Mide Kaslarının Gelişmesi

Karın ve mide kasları en zor gelişme gösteren kaslar olarak biliniyor. Ev ortamında bu kasların gelişmesinin sağlanması için ekstra bir ağırlık aletine gerek yok. Sırt üstü yatılarak bir kişinin yardımı ile ya da ayakların bir yere sıkıştırılması sureti ile mekik çekmek sureti ile mide ve karın kaslarının gelişimi sağlanabiliyor. Özellikle karın bölgesinde yağ oranı fazla olan kişilerin günlük olarak bu hareketi belirli periyotlar ile yerine getirmesi gerekiyor.

Evde Şınav Egzersizleri

Ev ortamında şınav egzersizleri de bir spor salonuna ihtiyaç duyulmadan yapılan egzersizlerden birisidir. Ancak şınav hareketi için evin müsait bir bölgesine yerden yüksekte her iki ucunun da duvarlara bağlantılı olan bir demire ihtiyaç vardır. Şınav hareketi kişilerin hem kollarının hem de omuzlarının gelişmesine yardımcı olan bir harekettir. Bu hareketin ev ortamında yapılabilmesi için evin bir bölümünün müsait olması gerekiyor.

Kondisyon Çalışmaları

Eve alınacak olan kondisyon araç ve gereçleri ile birlikte evde kondisyonun gelişimi sağlanabiliyor. Kondisyonun gelişmesini sağlayan en önemli aktivitelerden birisi de yürüme ve koşu bantlarında koşmak ve yürümektir. Bu işlemlerin de şınav hareketlerinde olduğu gibi ev ortamında müsait bir bölümün olması gerekiyor. Özellikle kilo vermek isteyen ve kalp sağlıklarına önem veren kişilerin sıklıkla yapması gereken hareketlerin başında geliyor.

Birçok kişi evlerinde bu hareketlerin büyük bir kısmını yaparak zinde kalabiliyor. Spor ile birlikte beslenme alışkanlıklarına da dikkat edildiğinde oldukça başarılı neticeler almak hayal değil.