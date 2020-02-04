Evde Yapılabilecek En İyi Cardio Hareketleri Neler?

Peki, sağlıklı bir yaşam hedefini bu salonlara gitmeden evde gerçekleştirmek mümkün mü? Elbette mümkün. Evde yapılabilecek en iyi cardiyo hareketleri ile forma girebilir ve sağlıklı, fit bir vücuda kavuşabilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Kardiyo Hareketleri Neden Önemli?

En önemlilerinden biri zamandan kazanç elde ederek hiçbir maliyet olmadan kardiyo hareketlerini gerçekleştirme şansıdır. Özellikle kolay ve çabuk şekilde en iyi kardiyo hareketleri ile forma girme şansı elde edilir. Tabii kişiye özel doğru diyet listesi ile beraber, doğru şekilde ele alınacak kardiyo programı üzerinden çabuk kilo verebilir; sıkılaşmış, zayıflamış ve forma girmiş bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Böylece kolay ve hızlı kilo vererek daha önce hiç olmadığınız sağlıklı bir yaşama fit görüntü altında kavuşabilirsiniz. Peki, evde yapılabilecek en iyi kardiyo hareketleri neler? Gelin bunların önemli olanlarına bir bakalım.

Evde Yapılabilecek En İyi Cardiyo Hareketleri Neler?

Doğru şekilde ele alacağınız kardiyo hareketleri ile kısa süre içerisinde kendinizdeki değişimi fark edebilirsiniz. Özellikle premium egzersiz olarak geçen bu en iyi kardiyo hareketleri, çok zorlanmadan kolayca gerçekleştirebileceğiniz çalışmalardan oluşuyor. Bunların isimlerini sıralamak gerekirse;

- Jog hareketi,

- Skıp Hareketi,

- Hamstring reach hareketi

- Lyıng Quadriceps,

- Butt Kıck,

- Knee Up,

- Crunch,

- Jumping Pack,

- Lateral Run,

- Reverse Crunch,

- Modıfıed Plank,

- Supıne Hıp Flexor,

Dilerseniz tüm hareketleri sırasıyla en fazla yarım veya 1 saat içerisinde tamamlayabilir; arzu ederseniz aralarından tercih gerçekleştirmek suretiyle kendinize uygun bir program hazırlayabilirsiniz. Önemli olan düzenli şekilde bu hareketleri yaklaşık 1 ay kadar gerçekleştirmektir. Bu süre zarfında vücudunuzdaki fit görüntüyü ve sağlığı fark edeceksiniz.

Evde Kardiyo Antrenmanlarının Faydaları Nelerdir?

Hem fit görünüm hem de sağlık noktasında önemli faydaları bulunan kardiyo hareketleri, bu konuda pek çok farklı ayrıcalık sunmaktadır.

- Metabolizmayı hızlandırır.

- Stresi minimum seviyeye çeker.

- Enerjik hissettirir.

- Vücudun dayanıklılığını arttırır.

- Daha güçlü bir kondisyon sağlar.

- Oldukça etkili bir yağ yakımı oluşturur.

Tüm bu olanaklar ile beraber evde yapılabilecek en iyi kardiyo hareketleri sayesinde, özellikle yaza formda bir vücut yapısıyla girme şansını elde edebilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Cardio Hareketleri Neler?

Dengeli beslenme ile beraber ele alınacak en iyi kardiyo hareketleri, belirli bir zaman içerisinde istenilen fit görüntüye ulaşma imkanı sağlar. Bu egzersizlerin tamamen doğal ve dengeli biçimde gerçekleştirilmesidir. Gün içerisinde fazla yükleme yapılmadan belli bir süre zarfında tamamlanması gerekir. Ortalama en fazla 25 veya 30 dakika kadar süre boyunca bu hareketleri gün içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.

Günün farklı zaman dilimlerinde ne vakit dilerseniz yapmanız mümkün. Her ne kadar kişinin vücut yapısına bağlı olarak kalori yakımı gerçekleşse dahi, ortalama 350 kalori kadar yakım gerçekleştirilebilir. Bu da yaklaşık 1 ay gibi bir süre içerisinde önemli bir kilo vererek zayıflama olanağı tanımaktadır.

Ekipmansız Evde Yapılabilecek En İyi Cardiyo Hareketleri

Verilen tüm bu kardiyo hareketleri hiçbir ekipman olmadan evde rahatlıkla yapılabilir. Özellikle zorlamayan bu hareketleri eşit süre zarfında ele alabilirsiniz. Oldukça fazla sayıda hareket bulunuyor. Zamana bağlı olarak aralarından seçim yapabilirsiniz. Vücudun farklı noktalarını harekete geçirmekte ve kondisyon ile dayanıklılığı daha yüksek noktaya çıkarmaktadır. Kısa sürede kolayca yapabileceğiniz bu hareketler, daha sağlıklı yaşama ve fit vücuda kavuşma imkanı tanır.