Evde Yapılabilecek En İyi Bel Inceltme Hareketleri Neler?

İnce ve kaslı bir bel her kadın ve erkeğin isteğidir. Tabii bu hayale kavuşabilmek için ciddi ve önemli bir çaba göstermek gerekir. Bu konuda sağlıklı beslenme ile desteklenen evde yapılabilecek en iyi bel inceltme hareketleri sayesinde, özverili çalışılırsa istenilen vücut ölçülerine ulaşılabilir.

Evde Yapılabilecek En İyi Bel İnceltme Hareketleri Neler?

Bu konuda bel inceltme kemeri ya da beli inceltmek için farklı aletler mevcut. Ancak istenilen görselin yakalanabilmesi için, doğru hedeflerle periyodik olarak bel inceltme hareketleri ele alınmalıdır.

Yağları yakmak, sağlıklı ve dengeli kilo verme ile kas yapabilmek için düzenli egzersiz ile beraber metabolizmayı dinlendirmek için doğru beslenme ele alınmalıdır. Bu kuralları ele almak suretiyle belirli bir zaman içerisinde bel bölgesinde önemli derecede incelme fark edebilirsiniz. Peki, evde en iyi bel inceltme hareketleri nelerdir? Gelin bunlara bir göz atalım.

Kadınlar Evde Hangi Bel İnceltme Hareketlerini Yapabilir?

Yaklaşık olarak 5 veya 10 dakikanızı alacak bel inceltme hareketleri ile arzu ettiğiniz görseli yakalayabilirsiniz. Herhangi bir ekipmana ihtiyaç olmadan evde yapabileceğiniz bu hareketleri periyodik olarak uygulamaya özen göstermelisiniz. Eğer sıkı bir program içerisinde günaşırı bu hareketleri ele alırsanız; bir ay içerisinde arzu ettiğiniz ince bele kavuşabilirsiniz. Bu sayede bel inceltici korseler, farklı aletler, sıkı pantolonlara gerek olmadan vücut formunuza kavuşabilirsiniz.

- Forearm Plank/Oblique knees/Plank jack, (Yaklaşık 1 dakika)

- Alternating knee to chest, (5 tekrar)

- Extended leg pulses, (10 tekrar)

- Leg lifts/Hip tips/Crunches, (15 tekrar)

- Bicycle Crunches, (10 tekrar)

Bu hareketleri gün içerisinde verilen tekrar üzerinden sırasıyla gerçekleştirerek, ortalama 1 ay içerisinde fit bir görünüm yakalayabilirsiniz. Doğru ve dengeli beslenme ile beraber sadece zayıflama değil ayrıca kaslarınızın da güçlendiğini hissedeceksiniz.

Bel Çevresini İnceltmek İçin Doğru Beslenme

Evde yapılabilecek bel inceltme hareketleri ile beraber doğru ve dengeli beslenme asla geri plana atılmamalıdır. Her iki unsur birbirlerine uyumlu şekilde ele alınmalı ki, belirli bir zaman içerisinde bel istenilen forma kavuşsun. Doğru beslenme adına gerçekleştirilecek bazı unsurlar mevcuttur.

- Öncelikle kalori azaltmak ile işe başlanmalıdır.

- Bulunduğunuz kilo itibariyle günlük kalori ihtiyacınızı hesaplamalı; yaklaşık olarak 300 kalori kadar aşağısında tüketim gerçekleştirilmelidir.

- Bu kalori kısıtlamasını zaman içerisinde dengeli olarak azaltmaya devam etmelisiniz.

- İstenilen yağ yakımı ile beraber doğru kilo formuna ulaşıldıktan sonra, yeniden dengeli kalori alımına devam edebilirsiniz.

Bütün bunlarla beraber ayrıca gün içerisinde bol bol su içmeye de özen göstermeyi unutmayın.

Bel İnceltilmesi İçin Tüketilmesi Gerekenler

Sağlıklı biçimde bel bölgesinin incelmesi için et ve yeşillik ağırlıklı besin tüketimi ele almalısınız. Bunu gerçekleştirirken mutlaka karbonhidrat tüketimi oranında önemli bir düşüş sağlanmalıdır. Özellikle balık tüketimi bu açıdan büyük öneme sahiptir.

Yağ yakımında önemli rol oynarken protein katkısı ve hafıza gelişimi noktasında da güçlü bir destek sağlar. En çok da yeşil yapraklı sebzeler sindirim sistemini önemli katkı sağlayacak yüksek lif oranına sahiptir. Tabii karbonhidrat alımı hiç olmadan gerçekleşmez. Bunu sağlamak için ise tam tahıllı ekmekleri tüketebilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Bel Hareketleri İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her ne kadar evde ele alınacak bel inceltme hareketleri büyük öneme sahip olsa dahi, bunun dengeli biçimde ele alınması ayrıca önemlidir. Gün içerisinde fazla yüklenmeden her gün aynı miktar üzerinden hareketlerin yapılması gerekir. Aşırı yüklenme ile daha hızlı şekilde belinizi inceltemezsiniz. Bu durum belirli bir zaman ister ve dengeli biçimde gerçekleşir.