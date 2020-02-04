Orantısal açıdan vücuda bakıldığında kadınların en çok şikayet ettiği bölümlerden biri basen kısımları olur. Yağlanma şikayet ile kolay kilo birikimine müsait olan basen bölgesi, aksine kilo vermek istendiğinde bu durum çok da kolay gerçekleşmez. Ancak 15 veya 20 dakikanızı ayırarak evde yapılabilecek en iyi basen eritme ve inceltme hareketi ile arzu ettiğiniz bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Basen Eritme Egzersizleri Neler?

Zayıflamak için genelde diyet ilk olarak öne çıkar. Elbette diyet ve dengeli beslenme ile beraber zayıflama noktasında önemlidir. Ancak tek başına bu uygulama sonuç olarak sarkmış deriler ortaya çıkarır. Bu da kişiyi çok daha mutsuz edebilir. Bu sarkmaları önlemek için ise en iyi çözüm egzersizdir.

Kalça ve basen bölgesini çalıştırmak suretiyle yağların hızlı şekilde yakılmasına olanak sağlanabilir. Hareketler düzenli şekilde yapıldığında ise vücudun bu bölgesi istenilen şekli alır. Peki, evde yapılabilecek en iyi basen eritme ve inceltme hareketleri nelerdir? Gelin bu hareketleri beraber inceleyelim.

Squat

İster dumbell ile beraber isterse herhangi bir ağırlık hareketi kullanmadan squat hareketini gerçekleştirebilirsiniz. Her iki koşulda da basen bölgesinde etkili olan hareketler içerisinde yer alıyor.

- Dik bir pozisyonda ayaklarınızı omuz hizasında açın ve kollarınızı öne doğru uzatın.

- Omurganızı ve belinizi düz tutmak suretiyle kalçanızı geriye doğru iyice gerin.

- Kalça eklemi diz hizasında gelene kadar eğilin.

- Bu noktaya geldiğinizde yeniden yavaşça kalkın.

Tek Bacak Kaldırma Hareketi

Bu hareket iç ve dış basenlerinizi etkin şekilde çalıştırma potansiyeli sağlar.

- Yan pozisyonda düz bir zemine yatın,

- Aşağıda kalan kolunuzu kafanızı sabit tutabilmek için dayayın.

- Yan durarak üstte bulunan bacağınızı mümkün olduğu kadar yukarı doğru kaldırın ve indirin.

10 tekrar ile 3 set üzerinden bu hareketi evde rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İki Bacak Kaldırma Hareketi

Basen bölgesindeki yağları eritmek ve kas yapabilmek için önemli hareketlerden biridir.

- Düz bir zemine yan şekilde uzanın,

- Altta kalan kolunuzu dirsek üzerinden destek amaçlı zemine dayayın,

- Daha sonra 2 ayağınızı birbirine yapıştırarak eş zamanlı şekilde yukarı doğru kaldırıp indirin,

Bacaklarınızı yere değdirmeden bu hareketi yaparsanız gerginliği çok daha iyi şekilde hissedebilirsiniz.

Bird Dog Hareketi

Kalça ve basen bölgesini daha fit hale getirebilmek için oldukça etkili bir harekettir.

- Şınav pozisyonuna benzer şekilde bir hareket alın.

- Ancak bu defa dizlerinizi doksan derece kırmak suretiyle sabit kalın.

- Kollarınızı dik bir şekilde uzatarak avuç içlerinizi zemini dayayın.

- Sol bacağınızı geriye doğru kaldırırken aynı zamanda sağ kolunuzu düz bir pozisyonda ileri doğru uzatın.

- Daha sonra aynı hareketi diğer bacağınız ve kolunuz için de gerçekleştirin.

Bu hareket aynı zamanda beli güçlendirmek amaçlı da oldukça önemlidir. Böylece kalça ve basen bölgesinin daha sıkı ve fit bir görünüm yakalamasına olanak tanıyabilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Basen Eritme Ve İnceltme Hareketleri Neler?

Evde kolaylıkla yerine getirebileceğiniz ve gün içerisinde periyodik yapabileceğiniz daha pek çok farklı hareket bulunuyor.

- Bacakları mideye doğru çekme hareketi,

- Box Jump hareketi,

- Sandalye pozisyonu,

- Çapraz mekik,

- Lunge run hareketi,

Bu hareketleri gün içerisinde 2 veya 3 set üzerinden 10 tekrar ile gerçekleştirebilirsiniz.

Basen Bölgesini Eritmek Ve İnceltmek Amaçlı Egzersizler

Yaşam içerisinde farklı hareketler üzerinden yapılacak egzersiz her açıdan büyük öneme sahiptir. Sağlıklı bir hayat sürmek ve kasları kuvvetlendirerek, yağları eritmek amaçlı farklı hareketler ele alınır.

Özellikle basen bölgesindeki yağlar en can sıkıcı ve kötü bir görünüm veren kısımlardır. Bu sebepten evde yapılabilecek en iyi basen bölgesi eritme ve inceltme hareketlerini periyodik olarak gerçekleştirebilirsiniz.