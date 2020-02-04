Gün içerisinde zaten bu kadar yoğun hareket eden bacakların neden şekil almadığı çok merak edilir. Bacak bölgesindeki farklı kısımlarda erime yaşanmaz ve fit görüntü ne kadar çok yürünse dahi elde edilmez. Bunun sebebi bacakların biraz nazlı bir yapıya sahip olmasından kaynaklıdır. Belli başlı bazı kasları etkin şekilde germek ve harekete geçirmek gerekir.

Bunu sağlamak için ise en iyi bacak eritme ve inceltme hareketleri periyodik olarak ele alınmalıdır. Disiplin ve sabır ile özen gerektiren bu hareketler, birkaç hafta içerisinde bacaklarınızdaki farklılığa şahitlik etmenize olanak tanıyacaktır.

Evde Bacak Eritme Egzersizleri Neler?

Bacak çalışması gerçekleştirirken tek bir kas üzerine yoğunlaşmadan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Sıkı bir bacak görüntüsüne sahip olabilmek için her kas grubunun eşit oranda çalışması gerekir. Bu konuda üç farklı aşama üzerinden çalışmalar sağlanır.

- Üst bacak bölüm çalışması,

- Arka bacak bölüm çalışması,

- Alt bacak bölüm çalışması,

Belli başlı bazı bacak eritme ve inceltme hareketleri ele alarak, kısa süre içerisinde arzu ettiğiniz fit görünmek ulaşabilirsiniz. Zaten gün içerisinde bacaklarınız yoğun çalıştığından dolayı, bu hareketler etkisini daha güçlü biçimde gösterecektir. Peki, en iyi bacak eritme ve inceltme hareketleri nelerdir? Şimdi bu hareketlere sırası ile bir göz atalım.

Jump Squat

Standart squat hareketinden farklı bir çalışmadır. Bacak ve kalça ile beraber karın bölgesini etkin şekilde çalıştırma olanağı tanır. Vücut dik bir pozisyona getirildikten sonra omuz hizasında açılan ayaklar ile beraber önce oturur pozisyona kadar eğilme yapılmalıdır. Daha sonra ayaklardan kuvvet alınarak güçlü şekilde zıplanmalıdır. 10 tekrar üzerinden 3 set bu hareketi yapabilirsiniz.

Front Back Lunge

Üst bacak ve kiriş ile beraber kalça ve baldır bölümlerinin etkin şekilde çalışmasına olanak verir. 15 ‘er tekrardan 3’er set bu hareketi gerçekleştirebilirsiniz. Dik bir pozisyonda durularak ayaklar omuz genişliğinde açılır. Daha sonra sol ayak öne doğru atılır ve 90 derece şekilde eğilme yaşanır. Yeniden dik pozisyona gelerek aynı ayak geriye doğru gerdirilir. Bu hareket senkronize şekilde diğer ayak için de uygulanır.

Squat With Shoulder Press

İç bacak ve kalça kaslarını çalıştırır. Özellikle yürürken birbirine sürtünen iç bacak bölümlerinin erimesine ve şekil almasına fırsat verir. Bunu ister yardımcı ağırlık hareketlerle ister ağırlık kullanmadan gerçekleştirebilirsiniz. Dik pozisyonda dururken mümkün olduğu kadar oturur pozisyona gelinmeli ve daha sonra yeniden dik konuma getirilerek kollar mümkün olduğu kadar yukarı kaldırılmalıdır.

Evde Yapılabilecek En İyi Bacak Eritme ve İnceltme Hareketleri Neler?

Bu konuda evde değerlendirilebilecek farklı bacak eritme ve inceltme hareketleri bulunmaktadır. Önemli olan gün içerisinde periyodik olarak dengeli şekilde ve eşit düzeyde bu hareketleri sırasıyla yapmaktır. Değerlendirebileceğiniz diğer farklı hareketlerse şöyle sıralanabilir.

- Sumo squat, (İç bacak hareketi)

- Glute Bridge (Kalça, arka bacak ve sırt bölgesini çalıştırma hareketi)

Bu hareketleri gerçekleştirerek ortalama birkaç hafta içerisinde arzu ettiğiniz fit görünüme konuşma şansını elde edebilirsiniz.

Bacak Eritme ve İnceltme Hareketlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Düzenli olarak evde yapabileceğiniz bacak eritme ve inceltme hareketleri tek başına yeterli olmayabilir. Burada ele alınması gereken bazı yardımcı etmenler de yer almaktadır.

- Düzenli olarak gün içerisinde 30 dakika kadar yürüyüş,

- Fit bir vücuda kavuşmak için sağlıklı beslenme üzerinden diyet,

- Yapılacak olan bacak eritme ve inceltme hareketlerini dengeli şekilde gerçekleştirmek,

- Mümkün olduğu kadar fastfood yiyeceklerinden uzak durmak,

Bu ve benzeri unsurlarla kısa süre içerisinde bacaklarınızın daha güçlü hale gelmesine ve fit görülmesine fırsat tanıyabilirsiniz.