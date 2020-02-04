Vücut kasları pek çok farklı bölüme ayrılır. Her bir bölümü eşit oranda ve etkili şekilde çalıştırabilmek için, özel kas egzersizleri ele alınmalıdır. Hücre bölünmesine katkı sağlayacak ve aynı zamanda yağları eriterek kasa çevirecek doğru hareketlerin yapılması gerekmektedir.

Üstelik zamandan kazanç sağlayan ve rahatlıkla evde yapılabilecek pek çok hareket bulunuyor. Özellikle arka kasları çalıştırmak dikkat ve sabır isteyen bir unsurdur. En ufak bir hataya yer vermeden hareketler doğru şekilde ele alınmalı ve doğru hareketler öne çıkarılmalıdır.

Evde Yapılabilecek En İyi Arka Omuz Hareketleri Neler?

Geniş ve çekici omuzlara sahip olabilmek pek çok farklı kas egzersizini yapmaktan geçer. Karizmatik ve yapılı bir görsel yakalayarak etkileyici bir dış görünüş elde edebilmek adına, her kas bölümünün etkin şekilde çalıştırılması gerekir.

Özellikle arka omuz kasları vücutta oluşan en zorlu kaslar arasında yer alır. Çok emek isteyen bir kas grubu olduğundan dolayı dikkatli şekilde çalışmasının ele alınması gerekir. Peki, bu egzersizler nelerdir? İşte evde yapabileceğiniz en iyi arka omuz hareketleri.

Arka Omuz Şınavı

Hemen hemen kasların büyük bir çoğunluğunu çalıştırma potansiyeli sunan şınav, arka omuz kasları için de önemli bir etken oluşturur. Bu hareketi gerçekleştirebilmek için yüzüstü yere uzanarak ellerinizi omuz genişliğinde açmalısınız.

Ayak parmakları içe doğru kıvırarak dizlerinizi yukarı doğru kaldırın. Avuç işlerinizi zemine dayamak suretiyle göğsünüz yeri değmeyecek şekilde bu hareketi kolayca yapabilirsiniz. Normal şınava göre çok daha kolay şekilde yapılabilecek hareketlerden biridir.

Back Press

Doğrudan arka omuz kaslarını hedef alan bu hareketi, evde dumbell ile gerçekleştirebilirsiniz. 5’er kilogramlık iki tane dumbell alarak bir sandalyeye oturun. Daha sonra iki elinizi dumbell alarak kollarınızı dirseklerinizden kırmak sözcüğü ile arkada tutun. Daha sonra belirli senkronize hareketle her iki elinizi yukarı aşağı hareket ettirin. Bunu ayakta da yapabilir ve arka omuz kaslarınızı çalıştığını hissedebilirsiniz.

Bent Over Lateral Raises

Arka omuz ile beraber sırt kaslarını geliştirme konusunda oldukça etkili bir harekettir. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. İki elinize birer dumbell alın ve elinizi vücudunuzun yan tarafında tutun. Öne doğru bir miktar eğilin. Nefes almak suretiyle omuz hizasına kadar kollarınızı açmaya çalışın. Daha sonra yeniden başlangıç pozisyonuna gelin.

Lateral Raises

Geniş omuzlar isteyenler ve özellikle arka omuzları geliştirmeyi düşünenler için etkili hareketlerden biridir. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açmak suretiyle iki elinize dumbell alın. Sonra nefes alarak dik bir pozisyonda kollarınızı omuzlarınıza kadar paralel şekilde yanlara doğru açın. Yeniden ilk pozisyona gelin. Bu hareket arka ve ön omuzları da çalıştırma potansiyeli sağlamaktadır.

Evde Arka Omuz Geliştirilebilir mi?

Evde yapabileceğiniz en iyi arka omuz hareketleri ile bu bölgeyi etkin şekilde çalıştırabilirsiniz. Hem kadın hem de erkeklerin yapabileceği bu hareketler zorlanmadan kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Tabii ayrıca dikkat etmemiz gereken bazı hususlar mevcuttur.

- Çok fazla yüklenmeden her hareket iki veya üç set üzerinden 10 tekrarla yapılmalıdır.

- Her hareket içerisinde 1 veya 2 dakika süresince dinlenilmelidir.

- Bu hareketler ile beraber mutlaka dengeli beslenmek için doğru diyet uygulaması ele alınmalıdır.

- Mümkün olduğu kadar fastfood gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

- Her gün mutlaka periyodik olarak yapılmalıdır.

Bu kurallara uymak suretiyle arka omuz kaslarınızı mümkün olduğu kadar güçlü hale getirebilirsiniz. Tabii bu kasları hedef alırken ayrıca bütün olarak diğer omuz kaslarını da dengeli şekilde çalıştırmaya özen gösterin. Bu sebepten her gün için farklı bir program üzerinden planlama yapabilirsiniz.











