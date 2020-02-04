Evde Yapılabilecek En İyi Arka Kol - Triceps Hareketleri Neler?

Sizi fazla zorlamayacak bu etkin hareketleri gün içerisinde periyodik gerçekleştirerek belli bir zaman içerisinde farkı görmeniz mümkün. Burada unutmamanız gereken hareketleri gerçekleştirirken çok fazla yüklenmeden dengeli şekilde ele almaktır.

Evde Yapılabilecek En İyi Arka Kol-Triceps Hareketleri

Mevcut olan birkaç farklı hareket ile evde rahatlıkla arka kol kasınızı çalıştırabilirsiniz. Vücut ağırlığınızı kullanarak gerçekleştirebileceğiniz bu egzersizleri, daha kolay ya da zor gerçekleştirebilmek için farklı açıları değerlendirebilirsiniz. Örneğin kol açıları ile beraber yükseklik ayarı yapabilir; kasların daha etkin şekilde çalışmasına olanak tanıyabilirsiniz.

Arka Kol Egzersizleri Neler?

Farklı nedenlerden dolayı evde yapabileceğiniz arka kol triceps hareketleri, vücut geliştirme noktasında büyük öneme sahiptir.

- Vücut geliştirme salonu dışında zor yapılabilecek hareketleri evde gerçekleştirme olanağı tanır,

- Vücut ağırlığı kullanılarak gerçekleştirildiği için, diğer kasların da harekete geçmesine imkan verir,

- Yüksek oranda kalori yakma imkânı tanır,

- İtme gücünüzü arttırma fırsatı sunar,

- Daha fazla şınav çekme imkanı sağlar ve kol kaslarını güçlendirir,

- Vücut kaslarının daha esnek bir yapıya ulaşmasına fırsat verir,

Bu ve benzeri olanaklar sayesinde bölgeyi etkin şekilde çalıştırabilirsiniz. Peki evde yapabileceğiniz en iyi arka kol- triceps hareketleri nelerdir? Gelin bunlara hep birlikte bakalım.

Body Up Hareketi

Arka kol kası çalıştırmak için önemli hareketlerden biridir. Avuç içinizi yere bastırarak yüzüstü ayak parmaklarınızın üzerinde durmalısınız. Daha sonra şınava benzer bu hareket ile beraber aşağı yukarı hareket etmeniz gerekiyor. Arka kol kasının ne kadar etkili şekilde çalıştığını hissedeceksiniz.

Bodyweight Skull Crushers

En kolay hareketlerden biri olarak öne çıkıyor. The Body up hareketine benzeyen bu hareket dik bir pozisyonda, aşağı doğru eğilerek avuç içinizi zemine dayamak ile başlıyor. Daha sonra mümkün olduğu kadar yukarı aşağı hareket ederek arka kol kasınızı çalıştırabilirsiniz.

Cobra Push Up

Bu hareket arka kol kaslarınızı çalıştırmakla kalmıyor belinizin de güçlenmesine olanak veriyor. Yine body up hareketinde olduğu gibi avuç içlerinizi zemine dayamalısınız. Ancak bu defa diz kapaklarının üzerinde belli bir açıyla pozisyon almanız gerekiyor. Daha sonra göğsünüz yere değecek kadar inerek yukarı kalkmanız gerekmektedir. Bu çalışmayı periyodik hareketlerle senkronize şekilde yapmalısınız.

X Push Up

Biraz daha güçlenmeyi ve zamanı gerektiren bu hareket, şınav pozisyonunda avuç içlerinizi birbirine birleştirerek gerçekleştireceğiniz bir çalışmadır. Bu çalışmanın farkı bacaklarınızı belli bir açıda açmanızdır.

Evde Yapılabilecek En İyi Arka Kol-Triceps Konusunda Farklı Hareketler

Aslına bakılırsa arka kol kası için yapılacak çalışmalar konusunda hareketlerin birbirine benzediği düşünülür. Fakat bu bölümde pek çok farklı kas yapısı bulunur ve hepsini ayrı ayrı çalışması gerekir. Bu sebeple ele alınacak pek çok farklı hareket bulunmaktadır.

- Diamond push up,

- Bench dips,

- Bodyweight triceps ext,

Mutlaka tüm hareketleri gün içerisinde periyodik olarak sırası ile gerçekleştirmemiz gerekiyor. Gün içerisinde iki seti ile 8 veya 10 tekrar üzerinden yapabilirsiniz. Eğer bu durum biraz ağır geliyorsa ilk gün zamanlarda tek set üzerinden 4 veya 5 tekrar gerçekleştirmeniz yeterlidir.

Güçlenmek İçin Evde Yapılabilecek En İyi Arka Kol-Triceps Hareketleri

En iyi arka kol triceps hareketleri ile beraber kolunuzu bütün olarak güçlendirme şansını elde edebilirsiniz. Zira bütün kolu çalıştırma potansiyeli sağlayan bu hareketler, zaman içerisinde görsel olarak da kasların şekillenmesine şahitlik etmenize olanak tanıyacaktır.