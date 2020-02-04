Özellikle kadınların, fazlalıklarından kurtularak daha sıkı görünmek için çaba gösterdikleri bölgelerden biri alt karın kısmıdır. Bu noktada alt karın kasların bölgesindeki fazlalıkları eritmek adına etkin bir şekilde çalıştırabilmek önemli bir konudur. Bunun için ise yapılabilecek bazı alt karın hareketlerinin varlığı söz konusudur.

Evde Yapılabilecek En İyi Alt Karın Hareketleri Neler?

Alt karın bölgesi, kadınların vücutlarını şekle sokmak adına en fazla uğraş verdiği kısımlardan biridir. Bu doğrultuda çoğu zaman ne kadar uğraş verilirse verilsin, alt karın kısmına istenen şekli vererek sıkı bir görünüme kavuşturmak oldukça güç olabilmektedir.

Bunun nedeni alt karın bölgesinin güçlendirilmesinin ve düzleştirilmesinin zor olmasıdır. Bunun en önemli sebebi ise, alt karın bölgesinin vücudun çok fazla miktarda yağ depoladığı bölge olmasıdır. Bu durumun etkileri erkeklere oranla kadınlarda daha fazla olmaktadır. Çünkü kadın vücudunun salgıladığı östrojen hormonu, yağ depolamasının belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Evde Karın Kası Nasıl Yapılır?

Alt karın bölgesine güç kazandırmak ve şekil vermek yalnızca bikini giyildiğinde kişiye kendisini iyi hissettiren bir olay değildir. Bu bölgenin forma sokulması beli de koruyucu bir etki sağlayacaktır. Alt karın bölgesini forma sokmanıza yardımcı olabilecek ve evde kolaylıkla yapabileceğiniz en iyi karın hareketlerini yaparak söz konusu bölgeyi rahatlıkla forma sokabilirsiniz. İşte alt başlıklarla evde yapabileceğiniz alt karın hareketleri.

Reverse Crunch Hareketi

Reverse Crunch bacakları kaldırarak yapılan bir karın egzersiz hareketidir. Bu egzersiz, özellikle de vücudun alt karın bölgesini çalıştırmaya yöneliktir. Bu egzersizi yapmak için sırasıyla yapılması gerekenler şunlardır;

- Düz bir zemin üzerine sırt üstü uzanılır,

- Eller vücudun her iki yanında dümdüz olacak şekilde uzatılır ve avuç içleri ise yere konulur.

- Ayak tabanları tavana paralele olacak biçimde bacaklar dümdüz uzatılarak kaldırılır. Bu sırada bacakların zemine 90 derece açı yapacak şekilde tutulması gerekir.

- Bacak ve ayaklar tavana doğru düz bir biçimde karın kasları kasılarak kalça ve sırt yerden hafifçe kaldırılmalıdır. Sonrasında sırt yere tekrar konulmalıdır.

- Bacaklar kaldırıldığında, ayak parmak uçlarıyla tavana ulaşmaya çalışılır şekilde hareket edilmesi gerekir.

Scissors Crunch Hareketi

- Öncelikle sırt yere gelecek şekilde uzanılır ve bacaklarla birlikte eller, kollarla beraber düz olacak biçimde her iki yana konulmalıdır.

- Bacakların her ikisi yerden bir kaç santim yüksekte kalacak biçimde dümdüz uzatılır.

- Sonrasında önce sağ ayak tavana düz olarak kaldırılır ve bu esnada sol bacak yerden yukarıda uzatılmış olarak kalır. Hemen sonrasında ise bacak değiştirme işlemini gerçekleştirmek amacıyla gövdenin üst kısmı hafifçe yukarı doğru kaldırılır.

- Bir çeşit makas hareketi biçiminde her bacak için 12-15 tekrar yapılacak biçimde setler yapılır.

Çapraz Vücut Dağ Tırmanışı Hareketi

- İlk olarak bir şınav pozisyonu başlangıcı alınır. Bu esnada vücudun omuzdan bileğe düz bir çizgi oluşturması gerekir.

- Sonrasında ilk olarak sağ ayak yerden kaldırılır. Bu esnada sağ diz sol omuza doğru çekilir. Daha sonra başlangıç konumuna dönülerek aynı hareket sol bacak ile ekrarlanır. Bu hareket ayak başına 122-15 sayı ile bacak değiştirilerek yapılır.

- Hareketin yapılışı esnasında vücudun ve kalçanın mümkün olduğunca düz bir şekilde tutulması gerekir. İlk aşamada yavaşça yapılan hareket alışıldıkça hızlı yapılabilir bir hale gelecektir.

Dirsek Ve Diz Crunch Hareketi

- İlk olarak düz bir zemin üzerine sırt üstü uzanılır.

- Eller başın altına mekik çekecek biçimde yerleştirilir.

- Bacaklar dizden kırılır ve ayak tabanları yere basacak biçimde durulur. Sonrasında bacaklardan biri kırılarak ayak diğer bacağın dizine yerleştirilir.

- Bu hareket mekik çekme egzersizi gibi yapılır. Fakat burada sağ kol dirseği sol dizin üzerine değdirilmelidir. Bacaklardan her biri için 12-15 tekrara yapılarak bacak değiştirilmelidir.

Plank Hareketi

- Plank hareketinde ilk olarak yere yüz üstü olacak şekilde uzanılır. Ayaklar omuz genişliğinde açılıp ön kollar üzerinde durulur.

- Dirseklerin açıklığı ise omuz genişliği kadar olmalıdır. Bu aşamadan sonra yapılması gereken işlem karın kaslarını sıkmaktır. Bu esnada da zihinsel olarak bu duruma odaklanılması önemlidir.

- Kaslar sıkı pozisyonda 15 saniye kadar bekletilerek ardından rahat bırakılır. Bu egzersizi tekrarlama çok önemlidir.

- egzersizin yapılışında duruşun düz bir şekilde olması gerekir.