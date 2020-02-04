Evde yapılabilecek açma germe hareketleri ile pek çok açıdan önemli avantajlar elde edebilirsiniz. Fazla zorlanmadan ve kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz en iyi açma germe hareketlerini sizler için derledik. Her bireyin rahatça gerçekleştirebileceği bu hareketler peki neden önemlidir?

- Kas ağrılarını giderme olanağı tanır.

- Günlük yaşam içerisindeki basit incinme risklerini minimum seviyeye çeker.

- Stresi azaltır.

- Daha fit bir görünüm yakalama imkanı tanır.

- Fiziksel açıdan pek çok hastalığa karşı önlem alır.

- Sağlıklı ve keyifli bir yaşam imkanı tanır.

Üstelik evde yapılabilecek en iyi açma germe hareketlerini zamandan kazanç sağlayarak evde rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Açma Germe Hareketleri Neler?

Başlamadan önce evde yapabileceğiniz açma germe hareketleri için, bilmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. En önemlisi mutlaka çok fazla yüklenmeden, hareketleri yavaşça yaparak pratik bir alışkanlık yaratmaktır.

Bir zaman belli ağrılar çekebilirsiniz ve bu normaldir. Hatta bu durum kaslarınızın çalıştığını gösterir. Ancak zaman içerisinde vücudunuzdaki farkı görebilir; sağlıklı bir yaşam ve fit görünüm elde edebilirsiniz. Mutlaka gün içerisinde belirli tekrarlar ile dengeli şekilde yapmaya özen göstermelisiniz. Şimdi gelin evde yapılabilecek en iyi açma germe hareketlerine bir bakalım.

Karın Kaslarını Esnetme Hareketi

Yüz üstü yatarak avuç içlerinizi zemine bastırın. Daha sonra ellerinizden güç alarak yukarı doğru kendinizi ittirin. Buradaki önemli husus üst ve karın kaslarınızın gerildiğini hissetmenizdir. 8 veya 10 tekrar ile yapabileceğiniz bu hareket ayrıca fıtık problemi olanlar için de önemli bir olanak tanımaktadır.

Kalçaları Esnetme Hareketi

Dik bir pozisyonda durarak ayaklarınızdan birini geriye doğru atın. Daha sonra elinizi yukarı kaldırın ve geriye doğru esnemeye gayret edin. Aynı şeyi diğer ayağınıza geriye doğru atarak devam edin. Bu hareket karın bölgesindeki yağların erimesi noktasında da önemli bir unsur yaratıyor.

Bel Ağrıları İçin Özel Hareket

Yüz üstü yatarak el ve ayaklarınızı vücudunuza paralel şekilde yapıştırın. Daha sonra iki ayağınızı da senkronize şekilde karnınıza doğru çekin ve ellerinizle yakalayın. Birkaç saniye o şekilde durduktan sonra ayaklarınızı yeniden aşağı doğru salın. Bu hareketi 10 defa gerçekleştirin. Özellikle bel bölgenizde rahatlamayı büyük bir oranda hissedeceksiniz.

Sırt İçin Açma Germe Hareketi

Özellikle iki omuz arasındaki kasların gerilmesi noktasında bu hareket oldukça önemlidir. Yüzüstü pozisyonda avuç içlerinizi zemine dayayın. Diz kapaklarınızı da zemine dayayarak 90 derece açı yakalayın. Daha sonra aşağı ve yukarı hareket ederek hem bel bölgenizin hem de sırt kaslarınızın gerildiğini hissedin.

Kasık ve İç Bacaklar İçin Hareket

Kasık bölümü ve iç bacak kısımlarını rahatlatacak bu hareket evde kolaylıkla yapılabilir. Yere oturun ve bacaklarınızı yanlara doğru mümkün olduğu kadar açın. Daha sonra öne doğru eğilerek avuç içlerinizi ileri doğru uzatın. Mümkün olduğu kadar gerilerek bu özel esnetme hareketi ne gerçekleştirebilirsiniz. Ortalama 10 tekrar ile beraber 2 set üzerinden bu hareketi yapabilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Gelme Açma Hareketleri Neden Önemlidir?

Gün içerisinde özellikle ofislerde sürekli aynı pozisyonda kalan kişilerin bel bölgesi başta olmak üzere, omuz ve sırt ile boyun kısımlarında önemli ağrılar meydana gelir. Bu ağrıları minimum seviyeye çekebilmek için ve hatta tamamen yok edebilmek adına açma germe hareketleri büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda vücut geliştirme çalışan kişiler adına rahatlamak için önemli bir potansiyel teşkil eder.

Ek olarak fit bir görünüm elde etmek ve sağlıklı bir yaşam için de oldukça önemlidir. Bu gibi farklı sebeplerden dolayı açma germe hareketlerini, gün içerisinde periyodik olarak yapmaya özen göstermelisiniz.