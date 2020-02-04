Evde Yapılabilecek Boy Uzatma Hareketleri Ve Yöntemleri Neler?

Genelde boy uzaması konusunda insanlar pek umutlu değildir. Özellikle ilaç ve akupunktur gibi farklı yöntemler olsa dahi kesin sonuç vermez. Fakat doğal yöntemler ile yapılabilecek farklı egzersizler boy uzaması konusunda önemli bir rol oynar. Elbette bu egzersizler doğrudan boy uzatmaz. Ancak vücut içerisindeki belli başlı bazı mekanizmaları harekete geçirerek, esnemesine ve belli bir şekil almasına olanak tanır.

Evde Yapılabilecek Boy Uzatma Hareketleri

Bireysel olarak evde yapılabilecek boy uzatma hareketleri sayesinde, belirli oranda bunu başarmak mümkün. Ele alınacak olan doğru egzersizler kasların şekillenmesi ve güçlenmesine olanak tanımaktadır. Böylece boy uzaması konusunda sorumlu olan hormonlar harekete geçer. Ayrıca doğru diyet ile beraber bu hormonlar vücut içerisinde canlı ve aktif kalır. Böylece hücre yenilemesi gerçekleştirilerek birkaç santim boy uzama potansiyeli elde edilebilir.

Evde Yapılabilecek Boy Uzama Yöntemleri

Genel anlamda dikey olarak insan vücudunu uzaması genetik faktörlere dayalıdır. Fakat doğru diyet ve egzersiz ile bu faktörler periyodik ele alındığı takdirde belli bir dereceye kadar uzama şansı elde edilebilir. Vücudun kemiklerinde yer alan büyüme plakaları ergenlik döneminden sonra kaynaşır. Ancak bazı kişilerde 22 yaşından sonra da boy uzaması devam edebilmektedir. Bu sebepten dolayı evde yapılabilecek doğru egzersizler ile birkaç santim boy uzatmak mümkün.

Peki, boy uzatma hareketleri nelerdir? Gelin hep birlikte bunları inceleyelim.

Bar Hanging (Çubukta Asılı Durma)

Zaman içerisinde yer çekiminin oluşturduğu baskı nedeniyle omurga ve eklemler olumsuz yönde etkilenir. Bu sebepten dolayı zaten yaş ilerledikçe boy üzerinde kısalma yaşanabiliyor. Fakat bir bar ile yani çabuk üzerinde asılı durarak bu sorunun önüne geçme şansı elde edilebilir. Aynı zamanda normalin üzerinde birkaç santim uzama şansı yakalanabilir. Ortalama 20 saniye kadar günde 3 kez bu şekilde asılı kalmak yeterlidir. Bunu evin farklı bölümlerinde rahatlıkla gerçekleştirmek mümkündür.

Dry Land Swim (Kuru Zeminde Yüzme)

Sırtın alt kısmına odaklanan bu yöntem daha çok ‘Alternatif tekme olarak bilinmektedir. Bunun için düz bir zemine yatarak el ve ayaklarınızı mümkün olduğu kadar uzatın. Daha sonra el ve ayaklarınızı senkronize şekilde yukarı ve aşağı doğru hareket ettirin; tıpkı yüzmek gibi. Bunu 20 saniye süreyle yapın ve aradan 4 saniye geçtikten sonra tekrar gerçekleştirin.

Pelvic Shift

Oldukça basit ve zorlanmadan yapabileceğiniz bu hareket, vücudunuzun omurga ile kalçalarınızdan organize olarak aşağı ve yukarı doğru çekmenize olanak tanımaktadır. Öncelikle sırt üstü düz bir zemine uzanın. El ve ayaklarınız mümkün olduğu kadar vücudunuzla uyumlu bir bütünlük oluştursun. Daha sonra avuç içinizi zemine bastırarak parmak uçlarınızla kendinizi iterek kalçanızı mümkün olduğu kadar yukarı kaldırın. Belli noktaya geldiğinizde 20 veya 30 saniye boyunca bu şekilde kalın.

Boy Uzatma İçin Ele Alınması Gereken Unsurlar

Sağlıklı şekilde boyunuzun uzamasını istiyorsanız ele almamız gereken birtakım unsurlar söz konusudur.

- Mutlaka yukarıda sayılan belli başlı egzersizleri dengeli şekilde ve periyodik olarak yapmalısınız.

- Doğru diyet uygulaması gerçekleştirerek hücre yenilenmesine katkı vermeniz gerekiyor.

- Gün içerisinde hareketli olmalı ve yürüyüş veya koşu yapmalısınız.

- Ek olarak alternatif açıdan belirli zamanlarda basketbol da oynayabilirsiniz.

Bu gibi unsurlara dikkat ederek belli bir zaman içerisinde doğal yollardan boyunuzun uzamasına olanak tanıyabilirsiniz. Ayrıca bu uygulamaları evde rahatlıkla gerçekleştirmeniz mümkün.