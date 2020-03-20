Evde oynanacak 27 ücretsiz oyun
Koronavirüs salgını nedeniyle şu ara evinizden çıkamıyor ve kendinize oyalanacak bir şey arıyorsanız iyi bir haberimiz var: Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından GOG, 27 oyunu birden bedava dağıtmaya başladı. Peki hangi oyunlar?
Good Old Games (GOG), kullanıcıların ulaşamadığı eski DOS oyunlarını Windows uyumlu dağıtarak yıllar önce yola koyulmuştu. O günden bu yana büyüyen ve kullanıcı kitlesini genişleten platform, artık en yeni oyunların da bulunabildiği bir oyun mağazası haline geldi. Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evine kapanmasıyla oyunlara olan ilgi tavan yaparken, GOG da bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için 27 oyununu bedava dağıtmaya karar verdi.
Bu oyunların arasında bilinen isimler olduğu gibi, ilk kez duyacaklarınız da bulunuyor.
GOG'un oyunlarını ücretsiz edinmek için GOG'a üye olmanız gerekiyor. Bu üyelik için herhangi bir ücret ödemenize de gerek yok ve ilgili oyunları bir kez kütüphanenize eklediğinizde artık tamamen sizin oluyor.
İşte ücretsiz olan o 27 oyun:
Akalabeth: World of Doom
Alder’s Blood Prologue
Beneath a Steel Sky
Bio Menace
Builders of Egypt: Prologue
CAYNE
Doomdark’s Revenge
Eschalon: Book I
Flight of the Amazon Queen
GWENT: The Witcher Card Game
Hello Neighbor Alpha Version
Jill of the Jungle: The Complete Trilogy
Legend of Keepers: Prologue
The Lords of Midnight
Lure of the Temptress
Overload – Playable Teaser
POSTAL: Classic and Uncut
Sang-Froid: Tales of Werewolves
Shadow Warrior Classic Complete
Stargunner
Sunrider: Mask of Arcadius
Teenagent
Treasure Adventure Game
Tyrian 2000
Ultima 4: Quest of the Avatar
Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams
Worlds of Ultima: The Savage Empire
30 Mart tarihinden itibaren bu oyunlar tekrar ücretli hale gelecek.