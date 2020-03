Evde oynanacak 27 ücretsiz oyun

Good Old Games (GOG), kullanıcıların ulaşamadığı eski DOS oyunlarını Windows uyumlu dağıtarak yıllar önce yola koyulmuştu. O günden bu yana büyüyen ve kullanıcı kitlesini genişleten platform, artık en yeni oyunların da bulunabildiği bir oyun mağazası haline geldi. Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evine kapanmasıyla oyunlara olan ilgi tavan yaparken, GOG da bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için 27 oyununu bedava dağıtmaya karar verdi.

Bu oyunların arasında bilinen isimler olduğu gibi, ilk kez duyacaklarınız da bulunuyor.

GOG'un oyunlarını ücretsiz edinmek için GOG'a üye olmanız gerekiyor. Bu üyelik için herhangi bir ücret ödemenize de gerek yok ve ilgili oyunları bir kez kütüphanenize eklediğinizde artık tamamen sizin oluyor.

İşte ücretsiz olan o 27 oyun:

Akalabeth: World of Doom

Alder’s Blood Prologue

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

CAYNE

Doomdark’s Revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

The Lords of Midnight

Lure of the Temptress

Overload – Playable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

Worlds of Ultima: The Savage Empire

30 Mart tarihinden itibaren bu oyunlar tekrar ücretli hale gelecek.