#HepSeninle kampanyası kapsamında; “Açılsa da aramızdaki mesafeler, tekrar gelecek omuz omuza vereceğimiz günler! Sen kafanı ferah tut diye Head&Shoulders #HepSeninle” manifestosu ile @headandshoulderstr Instagram hesabından canlı yayın etkinlerine başlıyor.

Moral ve motivasyonu yükseltmeye katkı sağlayacak canlı yayın etkinlikleri ile herkesi kafasını ve bedenini ferah tutmaya davet ediyor.

Evden çıkmadığımız bu günlerde aslında kimsenin yalnız olmadığını anlatmak için #HepSeninle diyen Head&Shoulders ilk canlı yayına 26 Mart Perşembe günü başlıyor.

Yoga ve Meditasyon eğitmeni Ece Targıt, saat 18.30’da Head&Shoulders Instagram sayfasından canlı yayında yoga dersi verecek.

Her hafta düzenli olarak Instagram sayfasında gerçekleştirilecek bu çalışmalarla topluma Head&Shoulders #HepSeninle mesajını vermeye devam edecek.