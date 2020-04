Corona virus sebebiyle insanların evden çıkamıyor. Bu nedenle insanlar vakit geçirebilmek için çeşitli seçeneklere başvuruyor. Video oyunları, diziler ve filmler. Spor oyunlarına ilgisi olmayanlar için hikayeli ve uzun süreli vakit geçirebileceğini keyifli oyunları sizler için derledik. Mutlaka bu rehbere bakmadan yeni oyun tercihinizi yapmayın.

God of War

Oyunun hikayesi

God of War Sony Computer Entertainment’e bağlı Santa Monica tarafından geliştirilen ve PlayStation 2 konsolu için 22 Mart 2005’te satışa sunulan video oyunu. Yunan Mitolojisi’ne dayanan ve aksiyon-macera türünde olan oyun, God of War serisinin piyasaya sürülen ilk oyunu olmasına karşın, seride kronolojik olarak ikinci sırada yer almaktadır. Sparta ordusunun komutanı olan Kratos, savaşı kaybetmektedir ve ölmek üzere iken savaş tanrısı Ares’ile yaptığı anlaşmaya göre Ares, Kratos’un düşmanlarını yok edecek, Kratos ise Ares’in hizmetine girecekti. Fakat Ares, Kratos’u kandırır ve Kratos’un ailesini (karısını ve kızını) öldürmesine neden olur. Bunun üzerine Kratos, Ares’e hizmet etmekten vaz geçer. Sonra Kratos, kabuslarından kurtulacağı vaatleri ile Olimpos Tanrılarına 10 yıl boyunca durmadan hizmet eder.

Ares kız kardeşi olan Athena’nın şehrine, Athina’ya savaş açar. Athena’nın rehberlik ettiği Kratos, Ares’ten intakam almak için Athina’da bir kahinden Ares’i sadece Pandora’nın Kutusu ile yok edebileceğini öğrenir. Bunun üzerine Kratos, Pandora Tapınağı’na gider ve kutuyu bulur. Fakat bunu duyan Ares, Kratosu öldürür ve kutuyu ele geçirir. Kratos, yer altına dünyasına gitse de buradan kurtulup tekrar yeryüzüne çıkar.

Pandora’nın Kutusu’nu Ares’ten geri alan Kratos, kutunun etkisiyle Ares ile savaşacak güce sahip olur. Savaş esnasında Ares, Kratos’un Blades of Chaos adlı silahını alır ve onun önceden çektiği acıları yeniden yaşamasını sağlar. Fakat Kratos, Blade of the Gods adlı silahı bulur ve Ares’i öldürür.

Ares’in ölümü üzerine Athena, Kratos’un günahlarının affedileceğini; fakat gördüğü kabuslar hakkında herhangi bir şey yapamayacaklarını söyler. Bunu duyan Kratos, acılarını dindirmek için kendini yüksek bir dağdan Ege Denizi’ne atarak intihar eder. Fakat Kratos bir tanrıyı öldürdüğü için o tanrının yerini alır. Bu yüzden tanrılar onu denizden geri çıkarır ve ölmesine izin vermezler. Yeni savaş tanrısı olarak Olimpos Dağı’na getirilir.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 (RDR2), içinde kaybolmak için son derece kolay, çünkü sizlere şaşırtıcı derecede etkileyici bir dünya sunuyor. At sürmek, vahşi batı hayatını hissetmek dışında manzaranın etkileyiciliği, sizi öldürmeye istekli hayvanlar, hırsızlar oyunda bolca mevcut. Red Dead Redemption 2’de yapabileceğiniz o kadar çok şey bulunuyor ki, hikayeyi devam etmeden de eğlenebilir ve atmosferin tadını çıkartabilirsiniz.

Oyunun hikayesi

Red Dead Redemption 2, 19. yüzyılın sonlarında geçiyor ve Van der Linde çetesi üzerine kurulu. İlk oyundan 12 yıl öncesini konu alan oyunda başlangıç noktası, Van der Linde çetesinin ilk oyunda da yer alan Blackwater kasabasındaki başarısız soygun girişimi. Köşeyi dönmeyi beklerken işler sarpa sarıyor ve çetenin peşine, hem kanun adamları hem de kelle avcıları düşüyor. Başrolde yer alan ve Dutch’ın sağ kolu Arthur Morgan ile hem vahşi batının zorluklarıyla mücadele edecek, hem çetenin güvenliğini sağlayacak hem de peşinizdekilerden kurtulacaksınız.

Last of Us

The Last of Us, Naughty Dog tarafından geliştirilen, aksiyon-macera ve hayatta kalma-korku türlerindeki, Sony Computer Entertainment tarafından yalnızca PlayStation 3 için yayımlanan video oyunudur. 10 Aralık 2011'deki Spike Video Oyunu Ödülleri sırasında duyurusu yapılan oyun; dünya çapında 14 Haziran 2013'te, Japonya'da 20 Haziran 2013'te satışa sunulmuştur.

Oyun; soluma veya sıvı aktarımı yoluyla aktarılan sporlar aracılığıyla yayılan ve Eylül 2013'te patlak vermesinin ardından tüm dünyayı etkileyen bulaşıcı bir hastalığın yayılmaya başlamasından yirmi yıl sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçer. Bu hastalık, bulaştığı kişinin beynini birkaç saat içerisinde etkilemekte ve onu, bir ısırığıyla karşısındakini öldürebilme kapasitesine sahip olan bir yaratığa dönüştürmektedir. Enfeksiyona uğramış olanlar ve hayatta kalan insanlar olmak üzere ikiye bölünen dünya nüfusu, iki grup arasındaki mücadele sebebiyle büyük bir azalma göstermiştir. Hastalık sebebiyle medeniyetin büyük bir kısmı mahvolmuş olduğundan hayatta kalan insanlar, askerler tarafından korunan karantina bölgelerinde veya bu alanların dışında farklı gruplar hâlinde yaşamlarını sürdürmektedir.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human, Quantic Dream tarafından geliştirilip Sony Interactive Entertainment ile Quantic Dream'in müştereken yayımcılığını üstlendiği 2018 yapımı macera oyunu. Oyun Kara, Connor ve Markus adlı üç androidin hikâyesine odaklanmaktadır. Hizmet androidi olan Kara evrilip bilinç sahibi olarak efendisinin kızıyla birlikte kaçmış, bakıcı android Markus kendisini androidlerin özgürlük mücadelesine adamış, Connor ise bilinç sahibi androidleri avlamak üzere görevlendirilmiştir. Bir noktadan sonra hikâyeleri kesişen karakterlerin her birinin kendi konuşma ağacı vardır, yaşamaları veya ölmeleri oyuncunun tercihlerine bağlıdır.

Oyun, Quantic Dream'in 2012 yılındaki Kara adlı teknoloji gösterisine dayanmakta, hikâye ise Detroit şehrinde geçmektedir. Şehrin oyuna doğru şekilde aktarılabilmesi için oyun geliştiricileri tarafından keşif turları yapılmış, oyunun senaryosu aynı zamanda yönetmeni de olan David Cage tarafından yapay zekâ uzmanlarına danışılarak iki yılda tamamlanmıştır. Oyun için yeni bir oyun motoru yazılmış, çekim ve animasyon sürecine başlamadan önce yüzlerce oyuncu ile denemeler yapılmıştır. Kara, Connor ve Markus sahnelerinin müzikleri sırasıyla Philip Sheppard, Nima Fahrara ve John Paesano tarafından hazırlanmıştır. 25 Mayıs 2018 tarihinde PlayStation 4'te çıkış yapan oyun 12 Aralık 2019'da Microsoft Windows platformunda yayımlanmıştır.

Oyun, eleştirmenlerden genellikle olumlu yorumlar aldı. Özellikle sahne tasarımı, görsel kalite, hikâyedeki detaylar, ana karakterler ve ses sanatçıları, seçimlerin hikâyenin gelişimindeki etkisi, akış şeması gibi kısımlar övülürken; hareket kontrolleri ve tarihî atıfların yanlışlığı eleştiri konusu olmuştur. Quantic Dream'in en başarılı çıkış yapan oyunu olmasının yanı sıra, 3 milyonu aşkın satış rakamı ile de Heavy Rain'in ardından şirketin en çok satan oyunu konumundadır.

Heavy Rain

Heavy Rain, Quantic Dream tarafından Playstation platformu için geliştirilen suç-gerilim video oyunudur. Oyunun yönetmeni ve baş tasarımcısı aynı zamanda Beyond: Two Souls video oyununda tasarımcısı olan David Cage'dir. Oyun 23 Şubat 2010 tarihinde Kuzey Amerika'da 24 Şubat 2010 tarihinde Avrupa'da satışa sunulmuştur.

Oyunun hikayesi

Oyun, mimar Ethan Mars'ın 2 çocuğundan biri olan Jason'ın doğum gününde bir trafik kazası sonucu ölmesi ile Ethan'ın oğlunu kurtaramamasının verdiği depresyonu daha sonra diğer oğlu Shaun'un Origami Katili adlı seri katil tarafından kaçırılmasından sonra kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Origami Katili ise 9 ile 13 yaş arasındaki çocukları kaçırıp yağmur suyu ile boğup öldüren bir seri katil. Katil origami sevdiği için ve kurbanlarının cesetlerine origami koyduğu için ismi Origami Katili olarak anılmıştır. Bir FBI ajanı, bir gazeteci ve bir dedektif Origami Katili'nin kim olduğunu öğrenmek için ve Ethan'ın oğlunu bulmasında yardımcı olmak için kanıtların peşinden gidiyorlar.

Spiderman

Spiderman ile New York şehrinin tepelerinde dolaşmaya hazır mısınız? Marvel hayranı olmasanız bile bu oyunu çok seveceksiniz. Hele bir de Marvel hayranıysanız tekrar tekrar bitirmek isteyecek, haritada yapılmamış görev bırakmayacaksınız. Peter Parker ile kötüleri örümcek ağına boğmaya doyamayacaksınız.

Uncharted 4 - Bir Hırsızın Sonu

Naughty Dog tarafından geliştirilen, Sony Computer Entertainment tarafından ise yayımcılığı yapılan video oyunudur. PlayStation 4'e özel olarak geliştirilmiştir. Nate Drake'e odaklanacak son Uncharted oyunudur. Hikâye odaklı Üçüncü Şahıs Nişancı ve Aksiyon-Macera Oyunudur. Uncharted'ın 4 oyunu da AAA kalitede oyunlar olmuştur ve 4. oyun ile de bu devam etmiştir.

Oyunun hikayesi

Uncharted oynamadıysanız bilmeniz gereken bir şey var: Bu oyunda hikaye ve hikaye anlatımı hiç durmaz. Oyun için yazılan her bir karakterin yapımın toplam süresi içinde bir ağırlığı, etkisi vardır. Muhabbet, anlatım, geyik, hüzün, komedi ve aklınıza gelebilecek her bir hikaye parçası oyunun tamamında devam eder. Sully çatışma sırasında sigarasını düşürdüğünden şikayet eder, Cutter telefonundan dert yanar, Elena'nın bambaşka problemleri vardır... Yani oyunu oynadığınız kısım da dolu doludur. Bu hiç değişmedi ve aynı gelenek misli bir şekilde Uncharted 4'te de devam ediyor. Nathan bir yere tırmanamadığında kardeşi onunla dalga geçiyor, Sam'e laf anlatmaya çalışırken düşman bunları basıyor, Sully bir yandan planı kontrol ediyor... Oyun sürekli ama sürekli temposunu ayarlıyor. Bu karakterlerin hepsi elimizle dokunup, hissedeceğimiz kadar gerçek olunca Uncharted 4'ü hem izlemek hem de oynamak doyumsuz bir deneyim oluyor. Nathan'dan tutun da Sully'e, Elena'ya, Sam'e kadar herkes o kadar sıcak ki, sanki bir oyun karakteri değiller de beş dakika önce yanımızda olan arkadaşlarımız gibiler. Eğer serinin diğer oyunlarını oynamışsanız Uncharted 4: A Thief's End'i oynarken bahsettiğim şeyi çok daha iyi anlayacaksınız. Aradan geçen beş yılın ardından onları ilk gördüğünüz anlarda yüzünüze sanki çok sevdiğiniz eski dostlarınızı görmüşçesine bir sırıtış yerleşecek. Hatta neşelenip, kahkalar içinde bile kalabilirsiniz. Gerçi ben burada ne yazarsam yazayım boş. Sizin oyunu oynayıp bunları yaşamanız, geçmişi hatırlamanız gerekiyor.

Zaten aynı durum bize Uncharted 4 gibi derin tek kişilik oyunların neden bu kadar uzun süreli geliştirme süreçlerine sahip olduğu hatırlatıyor. Yapımın hem sinematikleri hem de oynanış kısımlarında çok ama çok ciddi bir mo-cap çalışması bulunuyor. Hatta rahatlıkla bu alanda en iyi olmayı başardığını söyleyebilirim. Karakterin hareketleri, çevrelerine verdikleri tepkiler, her eylemin belli bir amaç doğrultusunda yapılması muazzam bir performansa işaret ediyor. Nolan North'tan, Troy Baker'a tüm oyuncuların bu sahnelerin çekimleri için aylarca stüdyoda çalıştığını düşününce ortaya çıkan işi takdir etmemek mümkün değil.

Horizon Zero Dawn

Bambaşka bir evrende karşımızda bu kez robotlaşmış canlılar var. Ve bu dünyayı istila etmişler. Biz de onlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Ve adeta makine avlıyoruz. Playstation oyuncularının enleri arasına girmiş bu oyunu da büyük bir zevkle oynayacağınız kesin.

Legend of Zelda Breath of the Wild

Wii konsol sahiplerinin açık ara en sevdiği oyunların başında Legend of Zelda geliyor. Hem atmosferi, hem yapabileceğiniz açık dünya görevleri ile sizi kendisine bağlıyor. Bölümleri geçerken keşke hiç bitmese diye içten içten dua ediyorsunuz. Bu atmosfer daha fazla anlatılmaz, yaşanır.

Witcher 3

Geçtiğimiz aylarda dizisinin yayınlanmasıyla birlikte tekrar gündeme gelen Witcher hikayesini bilenler bilir. Witcher 3 de bu evrenin içerisinde yer alan, hem hikayesi hem de dinamikleriyle oyun dünyasına çağ atlatan oyunlardan biridir. Rivialı Geralt'a hayat verip canavarlarla ve insanlarla savaşmaya hazır mısınız? O zaman macera sizi bekliyor. Yalnız bir uyarı: Sesi çok yüksek açmayın.