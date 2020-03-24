Evde kal Türkiye!

Koronavirüsünün ülkemiz için de büyük bir tehdit haline gelmesi sonrasında bundan sonra yapılması gereken şeyleri, virüsün sporcular üzerindeki etkisi ve aklımızdaki birçok sorunun cevabını, Medicana İnternational Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç’a sorduk. İşte Gülay hocanın açıklamaları; “Sokağa çıkma yasağını beklemeden (65 yaş üstü hariç) birebir sosyal mesafenin (En az 1 metre uzaklık) korunması gerekiyor. Kapalı ortamlarda yakın temas mutlaka kesilmeli. Daha önce virüs ülkemize yurt dışından gelenlerle ulaşmıştı ama hepimizin potansiyel olarak artık virüse yakalanma ihtimali var. Ellerimizi yıkayacağız ve bir yerlere dokunma alışkanlığına son vereceğiz.”

‘Yüzde 60-70’imiz yakalanacak’

“Gençler de bu virüsü taşıyor ama belirti genelde olmuyor. En belirgin; ateş ve kuru öksürüktü, ona nefes darlığı da eklendi. İyileştikten sonra da bulaşma devam edebiliyor. Türkiye’de nüfusun Yüzde 60 ya da 70’i buna yakalanacak. Yüzde 80 belirtisiz, yüzde 20’si tedavi olarak geçirecek. Halk buna bağışıklık kazanınca ise düşecek. Üst seviyeye çıkarsa, durum zorlaşacak. Evde oturursak ve temas kesilirse, hastalığın hızı ve bulaşma riski azalır. Hepimiz birer virüs taşıyıcı gibi davranmalıyız. Lütfen, ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin. Siz taşıyıcı olarak başkalarına bu virüsü geçirebilir ve onların hayatını kaybetmesine neden olabilirsiniz.”

‘Virüs tüm dünyayı dolaşacak’

“Evde sabredip, poponuzun üzerinde oturmalısınız! Kriz zamanlarını yeni hobiler elde ederek, geçirebilirsiniz. Bunu sadece kendiniz için değil; çocuklarınız, torunlarınız ve gelecek nesillerinizin hayatı için söylüyorum. Virüs bugün değil ama daha sonraki yıllarda bu kez sizi vurabilir. Bakın İtalya ve ABD, korona konusunda gevşek davrandı ve şimdi çare bulamıyorlar. Afrika ve Güney Amerika kıtalarına da sıçradı. Çin’le başlayan bu virüs, tüm dünyayı gezerek doyum noktasına ulaşacak. Eğer aşı bu süreçte bulunursa, hızı yavaşlar. Virüs ülkemizde henüz zirve yapmadı. Buna ulaştıktan sonra 1.5-2 ay daha süreceğini tahmin ediyorum. İnşallah ekstra bir durum olmazsa ve kurallara uyarsak, Haziran sonuna doğru normal hayatlarımıza yavaş yavaş dönmeye başlarız.

Sporcularda kalıcı hasar bırakabilir’

Futbol ve basketbol dahil her tür spor faaliyetinin durdurulması en doğrusuydu. Koronavirüsün diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farkı, yapıştığı yer akciğerler ve yaşlılar da buna dayanamıyor. Koronaya yakalanan sporcular genç bile olsalar bu virüs, akciğer erinde ileri dönemlerde hasar bırakabilir. Solumayı ve nefes almayı zorlaştırması, oksijenin kana geçme sini sağlayan mekanizmaları etkileyebilir. ‘Gençlerde hiçbir şey yapmıyor’ diye bir şey yok. İtalya’da 31 yaşında bir genç hiçbir şeyi yokken, koronadan öldü. Geride neler bırakacağını henüz bilmiyoruz.”

Çocuğuza bakacak doktor bulamazsınız

“Lütfen doktorculuk yapmayı ve dedikoduyu bırakalım, kendi görevlerimize odaklanalım. Önemsiz rahatsızlıkları olanlar hastaneye gelmesin, yoğunluk yaratmasın. Belki taşıdığınız ama size zarar vermeyen mikropla ben hasta olabilirim. Ama daha sonra senin çocuğuna bakacak doktor bulamazsın. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere hepimiz gece gündüz çalışıyoruz. Sokaklarda bizim yeri geldiğinde bulamadığımız N95 maskeleri takıp dolaşanlar var. Onu siz değil, biz takacağız. Dışarı çıkanlar, evde oturanları cesaretlendiriyor ve bu riskli durumda insanlar sokağa çıkıyor. Bunu yapmayın.

M. Çağrı Davran