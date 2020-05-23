Dünyanın dört bir yanında Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor. Ramazan Bayramı’na saatler kaldı. 24 Mayıs Pazar günü bayram namazı ile beraber bayram idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazıyla başlamak isteyen binlerce Müslüman merakla kendi illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bayram namazının nasıl kılınacağını merak ediyor. Corona virüsünün yayılmasını önlemek için, yaklaşık iki aydır camilerde cemaat ile namaz kılınması yasaklanmıştı. Bu sebeple bayram namazları da camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; “Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk (dua) namazı kılabilir” demişti.

Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl kılınır?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Ramazan bayram namazı kaç rekat?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler.

Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

Bayram namazı evde kılınır mı?

Kur-an’ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur’an- Kerim’deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Duha (kuşluk) namazı nedir?

Duha namazı aynı zamanda kuşlık namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

1. Rekat duha namazı

“Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2.Rekat duha namazı

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Ramazan bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Adana bayram namazı saati: 05:57

Adıyaman bayram namazı saati: 05:43

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:12

Ağrı bayram namazı saati: 05:20

Aksaray bayram namazı saati: 05:59

Amasya bayram namazı saati: 05:47

Ankara bayram namazı saati: 06:00

Antalya bayram namazı saati: 06:15

Ardahan bayram namazı saati: 05:18

Artvin bayram namazı saati: 05:21

Aydın bayram namazı saati: 06:25

Balıkesir bayram namazı saati: 06:21

Bartın bayram namazı saati: 05:58

Batman bayram namazı saati: 05:32

Bayburt bayram namazı saati: 05:30

Bilecik bayram namazı saati: 06:11

Bingöl bayram namazı saati 05:32

Bitlis bayram namazı saati: 05:26

Bolu bayram namazı saati: 06:03

Burdur bayram namazı saati: 06:15

Bursa bayram namazı saati: 06:15

Çanakkale bayram namazı saati: 06:25

Çankırı bayram namazı saati: 05:56

Çorum bayram namazı saati: 05:50

Denizli bayram namazı saati: 06:20

Diyarbakır bayram namazı saati: 05:35

Düzce bayram namazı saati: 06:05

Edirne bayram namazı saati: 06:21

Elazığ bayram namazı saati: 05:37

Erzincan bayram namazı saati 05:34

Erzurum bayram namazı saati: 05:27

Eskişehir bayram namazı saati: 06:10

Gaziantep bayram namazı saati: 04:48

Giresun bayram namazı saati: 05:36

Gümüşhane bayram namazı saati: 05:32

Hakkari bayram namazı saati: 05:22

Hatay bayram namazı saati: 05:55

Iğdır bayram namazı saati: 05:15

Isparta bayram namazı saati: 06:14

İstanbul bayram namazı saati: 06:13

İzmir bayram namazı saati: 06:26

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 05:49

Karabük bayram namazı saati: 05:58

Karaman bayram namazı saati: 06:05

Kars bayram namazı saati: 05:18

Kastamonu bayram namazı saati: 05:53

Kayseri bayram namazı saati 05:52

Kilis bayram namazı saati 05:50

Kırıkkale bayram namazı saati: 05:58

Kırklareli bayram namazı saati: 06:19

Kırşehir bayram namazı saati: 05:57

Kocaeli bayram namazı saati: 06:10

Konya bayram namazı saati: 06:06

Kütahya bayram namazı saati: 06:13

Malatya bayram namazı saati: 05:42

Manisa bayram namazı saati: 06:25

Mardin bayram namazı saati: 05:34

Mersin bayram namazı saati: 06:00

Muğla bayram namazı saati: 06:24

Muş bayram namazı saati: 05:28

Nevşehir bayram namazı saati: 05:56

Niğde bayram namazı saati: 05:57

Ordu bayram namazı saati: 05:38

Osmaniye bayram namazı saati 05:53

Rize bayram namazı saati: 05:27

Sakarya bayram namazı saati: 06:08

Samsun bayram namazı saati: 05:43

Siirt bayram namazı saati: 05:28

Sinop bayram namazı saati: 05:46

Sivas bayram namazı saati: 05:44

Şanlıurfa bayram namazı saati: 05:42

Şırnak bayram namazı saati: 05:27

Tekirdağ bayram namazı saati: 06:19

Tokat bayram namazı saati: 05:44

Trabzon bayram namazı saati: 05:30

Tunceli bayram namazı saati: 05:35

Uşak bayram namazı saati: 06:17

Van bayram namazı saati: 05:21

Yalova bayram namazı saati: 06:13

Yozgat bayram namazı saati: 05:53

Zonguldak bayram namazı saati: 06:01