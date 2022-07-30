Genç 10 numaranın transferinde son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek. Başarılı çalıştırıcının onay vermesi halinde, görüşmelerdeki son pürüzler de giderilerek transfer gerçekleşecek. Galatasaray , Evander'in bonservisi için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, genç Sambacı'dan hem sahada faydalanmak hem de sonrasında çok daha yüksek bir bedelle satış yaparak kâr elde etmek istiyor. Şu sıralarda hafif bir sakatlığı bulunan Evander'in, mutabakat durumunda detaylı sağlık testlerinden geçirileceği de gelen haberler arasında.



