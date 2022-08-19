Evander transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray istemişti...

Midtjylland forması giyen Brezilyalı 10 numara Evander'in ismi uzun bir süre Galatasaray 'la anılmıştı. Yüksek bonservis nedeniyle Evander transferi gerçekleşmemişti. 24 yaşındaki futbolcu ile iki kulübün ilgilendiği iddia ediliyor.

ESPN'de yer alan habere göre Evander transferinde Rangers ve Kopenhag kulüpleri ısrarcı. Gustavo Hofman imzasıyla çıkan habere göre iki kulüp Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray 6.2 milyon Euro teklif yapmıştı

Galatasaray Evander transferi için Danimarka'nın Midtjylland kulübüyle uzun süre bonservis pazarlığı yapmış ancak sonuç alamamıştı. Sarı-Kırmızılı takım 6.2 milyon Euro bonservise çıkmasına rağmen Midtjylland kulübü 8 milyon Euro'da ısrarcı olmuştu.









Geçen sezon şov yapmıştı

Midtjylland forması giyen yıldız orta saha geçen sezon Danimarka ekibinde 46 maçta 18 gol, 11 asistlik performans sergilemişti. Vasco da Gama'da yıldızı parlayan Evander 2019 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Midtjylland'a transfer olmuştu.

Midtjylland ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. Merkez orta saha olarak forma giyen Brezilyalı aynı zamanda 10 numara olarakta şas buluyor.