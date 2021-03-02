ABD'li boksör Evander Holyfield, eski rakibi Mike Tyson ile üçüncü kez karşılaşmak istediğini açıkladı.

90'lı yıllarda birbirine rakip olan iki boksör taarihe geçen maçlara imza atmıştı. İlk olarak Kasım 1996'da yapılan maçta Holyfield, Tyson'ı mağlup etmişti. Bu maçtan 7 ay sonra ikili bir kez daha kozlarını paylaştı. 1997 yılında yapılan maçta Mike Tyson, rakibinin kulağını ısırıp koparmış ve diskalifiye olmuştu.

İki boksörün geçtiğimiz yıl gösteri maçında karşılaşması gündeme gelmiş ancak mücadele gerçekleşmemişti. Mike Tyson, Holyfield yerine Aralık ayında Roy Jones Jr. ile karşılaşmıştı.

200 milyon sterlin

Bu yıl düzenlenmesi düşünülen maçın 200 milyon sterlin olması bekleniyor.



