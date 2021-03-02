Evander Holyfield, Mike Tyson'a meydan okudu
ABD'li boksör Evander Holyfield, eski rakibi Mike Tyson ile üçüncü kez karşılaşmak istiyor. İkilinin geçen yıl gösteri maçında karşılaşması gündeme gelmiş ancak planlanan maç gerçekleşmemişti. 1997 yılında kozlarını paylaşan iki boksörün maçında Tyson, Holyfield'ın kulağını koparmış ve diskalifiye edilmişti.
ABD'li boksör Evander Holyfield, eski rakibi Mike Tyson ile üçüncü kez karşılaşmak istediğini açıkladı.
90'lı yıllarda birbirine rakip olan iki boksör taarihe geçen maçlara imza atmıştı. İlk olarak Kasım 1996'da yapılan maçta Holyfield, Tyson'ı mağlup etmişti. Bu maçtan 7 ay sonra ikili bir kez daha kozlarını paylaştı. 1997 yılında yapılan maçta Mike Tyson, rakibinin kulağını ısırıp koparmış ve diskalifiye olmuştu.
İki boksörün geçtiğimiz yıl gösteri maçında karşılaşması gündeme gelmiş ancak mücadele gerçekleşmemişti. Mike Tyson, Holyfield yerine Aralık ayında Roy Jones Jr. ile karşılaşmıştı.
200 milyon sterlin
Bu yıl düzenlenmesi düşünülen maçın 200 milyon sterlin olması bekleniyor.