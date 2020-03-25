Ev yapımı maskeler etkili mi? Corona virüsünde son dakika!

Son dakika corona virüsü haberi: Corona virüs (COVID-19) salgınının hızlı bir şekilde yayılması koruyucu malzemelerin hızlı bir şekilde tükenmesine neden oldu. Virüs salgını nedeniyle ulaşmakta zorluk çekilen koruyucu malzemeler arasında koruyucu maskeler ve dezenfektanlar da yer alıyor.

Koruyucu maskelere ulaşamayan insanlar korunmak için evlerinde maske yapmaya başladılar. Ev yapımı koruyucu maskeler gitgide daha fazla insan tarafından kullanılmaya başlanırken, bu maskelerin gerçekten koruyucu olup olmadıkları sorusunun yanıtını ise pek çok kişi bilmiyor.

Ev yapımı maskeler etkili mi?

Webtekno'da yer alan habere göre, uzmanlar, daha önce de grip gibi bulaşıcı hastalıklar karşısınında insanların ev yapımı bez maskeleri kullanması üzerine çalışmalar yapmışlardı. Gribe karşı insanların ev yapımı maskeleri kullanabileceğini söyleyen uzmanlar, koronavirüse karşı da ev yapımı maskelerin, hiç maske takmamaktan daha faydalı olduğunu belirtiyorlar.

New South Wales Üniversitesi’ndeki Biyogüvenlik Araştırma Programı Başkanı Raina MacIntyre, pek çok ülkenin yeterli kişisel koruyucu ekipmana sahip olmadığını söyledi. MacIntyre, yeterli kişisel koruma ekipmanı olmadığından sağlık çalışanlarının ve insanların hiçbir koruma olmaması yerine ev yapımı maskeleri kullanabileceklerini söyledi.

Ancak bez maskeler, şüpheli bir korumanın yanı sıra enfeksiyonlara da neden olabiliyor. MacIntyre ve ekibinin 2015 yılında Vietnam’daki grip salgını sırasında yaptığı çalışma, bez maskelerin daha fazla enfeksiyona yol açtığını göstermişti. Çünkü bez maskeler ağzın hemen üstünde nem tutuyorlar ve genellik yeniden kullanılıyorlar.

2013 yılında yapılan bir başka çalışma da ev yapımı bez maskelerin koruma konusunda medikal maskelerden çok geride olduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmaya göre medikal maskeler, ev yapımı bez maskelere göre 3 kat daha fazla koruma sağlıyorlar.

Cambridge Üniversitesi’nden Anna Davies, kendi bez maskelerini üretmek isteyenler için bez maske yapım belgesi yayınladı. Davis, ev yapımı maskenin yapımı için yayınladığı belgedeki bütün adımların dikkatle uygulanması konusunda uyarıyor.

Siz değerli okuyucularımız arasında da kendi ev yapımı koruyucu maskesini üretmek isteyenler olacaktır. Bu nedenle hatırlatmak isteriz; eczanelerde satılan sertifikalı koruyucu maskeler el değmeden, dezenfekte edilmiş steril bir ortamda üretilirler ve çoğu tek kullanımlıktır. Evinizde üreteceğiniz maskeler ise virüse karşı kısmi bir koruma sağlayacak olmakla birlikte çoğunlukla sterilize edilmemiştir, nem tuttuğu için virüse karşı daha duyarlıdır ve çoğunlukla tek kullanımlık değildir. Bu nedenle virüs salgını boyunca zorunlu durumlar dışında evde kalmak ve kişisel temizliği maksimum seviyede tutmak, salgına karşı en güçlü koruyucu olacaktır.



