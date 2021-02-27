Gaziantep yöresinin sembolü olan ve Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olan baklava, şerbetli tatlılar kategorisinde bulunmaktadır. Baklava; un, yumurta, sıvıyağ gibi pek çok malzemeler ile bir araya gelerek yapılan bir tatlıdır. İç harcı, kişinin damak tadına göre değişiklik göstermekle beraber fıstıklı, fındıklı ve cevizli olmak üzere üç ayrı şekilde yapılmaktadır.

Baklava kaç derecede kaç dakikada pişer?

Baklavanın pişirilmesi adına, evdeki fırını önceden 160 derecede ısıtmak gerekir. Ardından baklava 40 ile 45 dakika arasında pişirmek yeterli olacaktır. Bu şekilde çıtır ve lezzetli baklavanın elde edilmesi mümkündür.

Ev yapımı baklava nasıl yapılır?

Ev yapımı baklava için yapılması gerekenler;

- Un, derin bir kap içerisine aktarılmalıdır. Unun orta bölümü parmaklar yardımıyla havuz gibi açılmalıdır.

- Açılan bölüme yumurta, tuz, ayçiçek yağı, süt, sirke ve kabartma tozu ilavesi yapılmalıdır.

- Bütün malzeme yavaşça karıştırılarak un ile birleştirilmeli ve kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlanmalıdır. Hazırlanan hamur, üstü nemli bezle kapatılarak oda sıcaklığında bir saat dinlendirilmelidir.

- Dinlenmiş hamur, yirmi eş parçaya ayrılmalı ve tezgah üzerinde yuvarlanmalıdır.

- Unlanmış olan tezgahın üzerine, her hamur bezesi arzu edilen büyüklükte açılmalıdır.

- Arasına mısır nişastası serpilen ve açılan hamurlar üst üste dizilmelidir. Ardından oklava desteğiyle ince ince açmaya devam edilmelidir.

- Yufka katlarının arasının yağlanması adına tereyağı, küçük bir tencere içerisinde kısık ateşle eritilmelidir.

- Fırın tepsisinin tabanı eritilen tereyağıyla yağlanmalıdır. Açılan yufkaların en düzgün olanlarından iki adetini baklavanın altı ve üstü için ayrılmalıdır.

- Kalan yufkaların araları tereyağıyla yağlayarak fırın tepsisinde üst üste gelecek şekilde dizilmelidir. İnce çekilen fıstığı veya ceviz içini baklavanın orta katına eşit biçimde serpiştirmek gerekir. diğer tüm yufkalar için aynı işlem yapılmalıdır. Yufkaların kenar bölümleri, bıçak ucu desteğiyle tepsinin alt bölümüne ittirilmelidir.

- Baklava, dörtgen bir şekilde dilimlenmelidir. Kalan tereyağı, bir fırça yardımıyla baklava üstüne sürülmelidir.

- Baklava önceden ısıtılan 160 veya 180 derece fırında üzeri kızarana dek 40 ile 45 dakika boyunca pişirilmelidir.

- Baklava şerbeti, baklava pişene dek hazırlanmalıdır.

- Fırından alınan sıcak baklava üstüne bir kepçe desteğiyle sıcak şerbet azar azar ilave edilmeli ve baklavanın içine çekmesi beklenmelidir. Şerbeti çeken baklava, dilimlenmiş bir şekilde servis edilmeye hazırdır.

Ev yapımı baklava şerbeti nasıl yapılır?

Ev yapımı baklavanın yapılışı kadar şerbetinin de yapımı, baklavanın lezzeti açısından oldukça önemlidir. Bununla beraber baklava şerbetinin tutması adına okurlara ev yapımı baklava şerbeti tarifi vermek faydalı olacaktır. Ev yapımı baklava şerbeti için;

- Bir tepsi baklava için hazırlanacak şerbet adına 3.5 bardak su ve 3.5 bardak şeker, bir tencere içerisine alınır. Suyun oda sıcaklığında olması gereklidir.

- Karışım ocağa alınarak, şeker eriyene kadar kaşım yardımıyla karıştırılır.

- Şerbet kaynamaya başlayınca, orta ateşteki ocağın ısısı düşürülerek kıvam alıncaya dek yaklaşık olarak 15 dakika kadar kaynatılır.

- Şerbet ocaktan almadan önce 5 damla limon suyu ilavesi yapılmalıdır.

Baklava yapımı için malzemeler

Yufkası için;

- 5 su bardağı kadar un,

- 3 tane yumurta,

- 1 su bardağı ayçiçek yağı,

- 1 su bardağı süt,

- Yarım çay kaşığı tuz,

- 1 tatlı kaşığı sirke,

- 1 paket kabartma tozu.

Yufkanın açılması ve ara katı için;

- 250 gram eritilmiş tereyağı,

- 3 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı,

- 1.5 su bardağı mısır nişastası.

Şerbet için;

- 3.5 su bardağı su,

- 3.5 su bardağı toz şeker,

- Yarım tatlı kaşığı limon suyu.

Servisi için;

- Yarım su bardağı toz Antep fıstığı.

Baklavanın şekerlenmemesi için yapılması gerekenler

Bazı durumlarsa baklavanın şekerlenmesi mümkün olabilir. Bunun oluşmaması adına, yufkaların ince ve taze olmasına özen göstermek gerekir. Bununla beraber şerbet hazırlanırken bütün şekerin erimesi oldukça önemlidir. Çok koyu veya çok sıvı kıvamlı bir şerbet yerine, kıvamı yerinde bir şerbet hazırlanmalıdır. Şerbet içerisine de limon tuzu ya da limon suyu ilavesi yapmak gerekir. Bu şekilde baklavanın şekerlenmesini önlemek mümkün olabilir.