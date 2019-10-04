Euskadi - Murias takımı sezon sonunda kapanıyor

2015 yılında Bask’ta kıta takımı olarak kurulan Euskadi-Murias, geçtiğimiz yıl pro-continental seviyeye yükseldi. Ancak takım sahip olduğu kaynakların bu seviyede rekabet etmek için yeterli olmadığını ve 2020 sezonuna başlamanın sürdürülemeyecek bir durum olduğu belirtildi.

“Beş yıl önce Euskadi-Murias, Bask bisikletine yardımcı olmak için bir kıta takımı olarak doğdu ve son iki yılda profesyonel kıta takımı olarak varlığını sürdürüyordu.”

“Bizim hayalimiz, Bask’taki kız ve erkek çocuklarına dünya bisikletinde mümkün olduğunda yer alabilmelerine fırsatı vermekti. Takım olarak elde ettiğimiz başarılar, büyümemizi sağladı ancak kendi kaynaklarımız, kalıcı olarak büyümeye devam etmemize olanak vermiyordu.”

“Bugün itibariyle resmen Euskadi-Murias’ın bu seoznunun ötesine geçemeyeceğini ve sezon sonunda kapanacağını bildiriyoruz. Bu takımla son yıllarımız oldukça iyi geçti. Takım içerisindeki ruh ile birlikte sporcularımızın sportmenliği ve tüm personelimizin uyumu, inanılmaz sonuçlar elde etmemizi sağladı.”

“Katıldığımız her yarışta bizi destekleyen Bask’taki ve tüm dünyadaki bisiklet hayranlarının coşku ve sevgisine teşekkürlerimizi sunmalıyız. Euskadi-Murias adına aldığımız başarıların, Bask halkı için fayda sağladığına inanıyoruz.”

Euskadi-Murias, en son katıldığı La Vuelta’da etap galibiyetleriyle birlikte oldukça güzel sonuçlar elde etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda da yer alan takım, 2018 Türkiye Turu’nu Eduard Prades ile şampiyonlukla tamamlamıştı.

(Cyclist)