Eusebio Di Francesco teklifi açıkladı! Fenerbahçe...
Son dakika haberi... Bir dönem Roma'da da çalışan ve ismi İspanyol ekipleri ile anılan teknik direktör Eusebio Di Francesco, Türkiye'deki bir takımdan teklif aldığını açıkladı. Bu son dakika açıklamasının ardından oklar Ersun Yanal ile yolları ayırdıktan sonra teknik adam arayışlarına geçen Fenerbahçe'ye yöneldi.
Son dakika haberi... 50 yaşındaki İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco'dan flaş Türkiye itirafı geldi. Kariyerinden Lanciano, Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ve Sampdoria takımlarını çalıştıran Di Francesco, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı.
Ülke basınına konuşan ve Di Francesco, "Her türlü yeni tecrübeye açığım. Türkiye'den bir kulüpten ve bazı milli takımlardan teklif aldım." ifadelerini kullandı.
Eusebio Di Francesco-Fenerbahçe iddiaları güçlendi
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin 2. devresinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçen Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Yanal’ın ayrılığının ardından teknik adam arayışlarına başlamış ve Erol Bulut, Tayfun Korkut, Mircea Lucescu, Yalçın Koşukavak, Hüseyin Eroğlu gibi isimler gündeme gelmişti.
Eusebio Di Francesco ismi de kulislerde dolaşırken, İtalyan hocanın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe iddiaları da güçlenmiş oldu.