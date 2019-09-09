EuroVolley 2019'a VakıfBank damgası
A Milli Takımımızın 16 yıl aradan sonra final oynadığı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda (EuroVolley 2019) VakıfBanklı oyuncular, performanslarıyla göz doldurdu. EuroVolley'de yedi sarı-siyahlı oyuncu mücadele ederken, VakıfBank, yarı finaller ve finalde en çok oyuncusu olan kulüp olmayı başardı. Ebrar Karakurt, 91 sayıyla A Milli Takım'ın en skorer ikinci ismi olurken, Meliha İsmailoğlu ise yüzde 43,51'lik performansıyla EuroVolley 2019'da en iyi manşet alan üçüncü oyuncu oldu.
Türk spor tarihinin en başarılı branşı olan kadın voleybolunda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 16 yıl aradan sonra yeniden final oynadığı CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı EuroVolley 2019'da A Milli Takım oyuncuları başarılı performanslarıyla göz doldurdu ve Türk kadınının gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi.
Yarı finaller ve finalde en çok oyuncu VakıfBank'tan
Şampiyonada 2003'ten sonra yeniden final oynayan Filenin Sultanları'nda takım arkadaşları ve seyirciyle tek yürek tek bilek olan VakıfBank oyuncularından Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Kübra Akman, Gözde Yılmaz ve Cansu Özbay forma giyerken, Maja Ognjenovic ise altın madalyayı kazanan Sırbistan Milli Takımı adına mücadele etti. A Milli Takımımıza en çok oyuncu (6) gönderen kulüp olan VakıfBank, yarı finaller ve finalde de en çok oyuncusu (7) bulunan kulüp olmayı başardı.
Sarı-siyahlı oyunculardan EuroVolley'de 314 sayı
Ebrar Karakurt, 91 sayıyla A Milli Takımımızın en skorer ikinci ismi olurken, 76 sayıyla oynayan Meliha İsmailoğlu ise yüzde 43,51'lik performansıyla EuroVolley 2019'da en iyi manşet alan üçüncü oyuncu olmayı başardı. VakıfBanklı Zehra Güneş 56 sayı, Kübra Akman 46 sayı, Gözde Yılmaz 15 sayı ve Cansu Özbay 8 sayıyla oynarken, Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen Maja Ognjenovic ise şampiyonayı 22 sayıyla tamamladı.
İşte VakıfBanklı oyuncuların CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Performansı:
TOPLAM PERFORMANS
OYUNCU SAYI
Ebrar Karakurt 91
Meliha İsmailoğlu 76
Zehra Güneş 56
Kübra Akman 46
Maja Ognjenovic 22
Gözde Yılmaz 15
Cansu Özbay 8