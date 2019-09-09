Türk spor tarihinin en başarılı branşı olan kadın voleybolunda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 16 yıl aradan sonra yeniden final oynadığı CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı EuroVolley 2019'da A Milli Takım oyuncuları başarılı performanslarıyla göz doldurdu ve Türk kadınının gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi.

Yarı finaller ve finalde en çok oyuncu VakıfBank'tan

Şampiyonada 2003'ten sonra yeniden final oynayan Filenin Sultanları'nda takım arkadaşları ve seyirciyle tek yürek tek bilek olan VakıfBank oyuncularından Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Kübra Akman, Gözde Yılmaz ve Cansu Özbay forma giyerken, Maja Ognjenovic ise altın madalyayı kazanan Sırbistan Milli Takımı adına mücadele etti. A Milli Takımımıza en çok oyuncu (6) gönderen kulüp olan VakıfBank, yarı finaller ve finalde de en çok oyuncusu (7) bulunan kulüp olmayı başardı.

Sarı-siyahlı oyunculardan EuroVolley'de 314 sayı

Ebrar Karakurt, 91 sayıyla A Milli Takımımızın en skorer ikinci ismi olurken, 76 sayıyla oynayan Meliha İsmailoğlu ise yüzde 43,51'lik performansıyla EuroVolley 2019'da en iyi manşet alan üçüncü oyuncu olmayı başardı. VakıfBanklı Zehra Güneş 56 sayı, Kübra Akman 46 sayı, Gözde Yılmaz 15 sayı ve Cansu Özbay 8 sayıyla oynarken, Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen Maja Ognjenovic ise şampiyonayı 22 sayıyla tamamladı.

İşte VakıfBanklı oyuncuların CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Performansı:

TOPLAM PERFORMANS

OYUNCU SAYI

Ebrar Karakurt 91

Meliha İsmailoğlu 76

Zehra Güneş 56

Kübra Akman 46

Maja Ognjenovic 22

Gözde Yılmaz 15

Cansu Özbay 8