Euroleague’in kaderi 25 Mayıs’ta açıklanıyor

Euroleague’de sezonun devam edip etmeyeceğiyle ilgili son karar, pazartesi günü yapılacak basın toplantısıyla açıklanacak. Ancak onun öncesinde bugün takım kaptanları ve kıdemli oyuncularla bir toplantı yapılacak. Ardından da Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu ile 11 hissedar kulübün yer alacağı yönetim kurulu pazartesi günü biraraya gelecek. Toplantıda A lisansı olan 11 kulüp, sezonu devam ettirmek isteyip istemediklerine oy verecek. Karar için 6 oyun yeterli olacağı toplantıda, eşitlik çıkması halinde CEO Bertomeu oy kullanacak. Belirlenen sonuç neticesinde karar değerlendirmesi yapılacak. Toplantı sonrası aynı gün, TSİ 17.30’da Euroleague bir basın toplantısı gerçekleştirelecek. EuroLeague CEO’su Bertomeu ve yönetim kurulu alınan kararlar hakkında bilgi verecek ve basının sorularını yanıtlayacak.