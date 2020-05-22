Euroleague’i kutlayıp voleybolu unuttular!

Fenerbahçe, basketbolda 2017 yılında kazanılan Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümünü dün kutladı. Kulübün resmi hesabından atılan tweette, “Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun. Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Euroleague şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz” denildi. Fenerbahçe’nin bu sözlerle ezeli rakibi Galatasaray’ın 2000’deki UEFA ve Avrupa Süper Kupası zaferlerine gönderme yaptığı öne sürüldü. Ancak Sarı- Lacivertliler’in, kendi kadın voleybol takımının 2010’da kazandığı Dünya şampiyonluğunu Euroleague’in altında görmesi taraftarlardan tepki çekti.



