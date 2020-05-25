Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonuna yönelik iptal kararı açıklanırken sezonun verileri de paylaşıldı.

Paylaşılan veriler, tamamı oynanmış 2018-19 sezonu ile kıyaslandığında yarıda kalan bu sezonun önemli artışlar yarattığı gerçeğini ortaya koydu.

EuroLeague oyunlarına ilişkin her ülkede olumlu bir eğilim seyrederken taraftar ilgisinde de %15'lik bir artış sağlandı.

Taraftar ilgisindeki artış başlığında Türkiye, Fransa, İsrail, İspanya ve Almanya en yüksek büyüme oranlarına ulaştılar.

Fransa, İtalya, İsrail ve Almanya'da TV izleyici oranlarında da %15'lik bir artış sağlandı.

EuroLeague'in dijital platformlarına ilgi anlamında ise sayfa görüntülenme, kullanıcı sayısı ve oturumlarda çift haneli büyüme kaydedildi.