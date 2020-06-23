Euroleague’den Panathinaikos’a ret

Euroleague Yönetimi dün bir toplantı gerçekleştirdi. Yönetim, Panathinaikos’un organizasyondan ayrılma isteğini de değerlendirdi ve talebi reddetti. Talebin reddedilmesinin nedeni olarak, A lisansı sahibi Yunan ekibinin hisse sahibi diğer 10 takıma karşı yerine getirmesi gereken tüm taahhütler için herhangi bir garanti vermemesi gösterildi. Ayrıca kulüp gelirlerinin yüzde 14 azaldığının bildirildiği toplantıda Oyuncular Birliği ve kulüplerin temaslarının sürdüğü de kaydedildi. Bu arada Panathinaikos’un organizasyondan çıkmak için 10 milyon Euro ödemesi gerekiyordu.