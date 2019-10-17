'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de FC Barcelona forması giyen Nikola Mirotic hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezonun ilk bölümünde AX Armani Exchande Olimpia Milan'dan Sergio Rodriguez'e ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Nikola Mirotic'in imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.