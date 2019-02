EuroLeague'in The Insider serisinin yeni belgeseli "Symphony in Yellow" 2004 ve 2005'te EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan Maccabi Tel Aviv'in o günlerini yıldızlarının gözünden anlatıyor.

Maccabi Tel Aviv, evinde düzenlenecek Final Four nedeniyle 2003-04 sezonunda oldukça iddialı bir kadro oluşturdu. Yüksek beklentiler arasında Maccabi sendesele de düşmedi ve taraftarlarıyla birlikte büyük coşku içinde kutlayacağı şampiyonluğa yürüdü.

Bir sonraki sezon ise Maccabi, oyununu eşsiz bir güzelliğe dönüştürdü. O kadar zarif ve çok yönlü oyunuyla adeta müzikal bir senfoniden fazlasıydı.

O dönemde takımın oyun kurucusu Sarunas Jasikevicius, "Avrupa basketbolunda tekrar kurulması çok zor bir takım" yorumunu yaparken o dönem takımın yıldızlarından olan, şimdilerde ise takımın genel menajerliğini yapan Nikola Vujcic de, "Gerçekten bir semfoni gibiydi. Her şey mükemmeldi" dedi.