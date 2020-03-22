İspanyol ekibi Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz'ın 76 yaşında, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi spor dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Real Madrid'in efsane başkanlarından Sanz için EuroLeague Basketball da bir başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte EuroLeague'in Sanz için yayınladığı o mesaj:

"EuroLeague Basketball, Cumartesi günü vefat eden Real Madrid'in eski kulüp başkanı Lorenzo Sanz için ailesine başsağlığı diler. Karısı ve 4 çocuğu hayatta bulunan Sanz'ın oğullarından Lorenzo, iki sezon Real Madrid'in basketol takımında oynarken bir yıl da basketbol takımının genel direktörlüğünü yapmış ve takım 2000 yılında İspanya Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. 1985'ten 1995'e kadar Real Madrid'in direktörlüğünü yapan Lorenzo Sanz ise sonraki 5 yıllık dönemde kulüp başkanlığını yürütmüştür. Kulübün hem basketbolda hem futbolda büyük bir önem taşıdığı dönemde başkanlık görevi yapmıştır. Bay Sanz'ın başkanlık döneminde Real Madrid, 1997'de Saporta Kupası'nı ve 2000'de İspanya Ligi şampiyonluklarını kazanırken futbolda da 1998 ve 2000 yıllarında Şampiyonlar Ligi zaferi elde etmiştir"