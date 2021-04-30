EuroLeague’den Jan Vesely’e ceza

EuroLeague, Fenerbahçe Beko’nun yıldız oyuncusu Jan Vesely’e, CSKA Moskova ile oynanan Playoff serisinin 3. maçındaki davranışları nedeniyle para cezası verdi.
EuroLeague, Jan Vesely’e Fenerbahçe Beko’nun, CSKA Moskova’ya karşı oynadığı Playoff serisi 3. maçındaki davranışları nedeniyle 4.500 Euro’luk para cezası verdiğini açıkladı.
EuroLeague’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Fenerbahçe Beko’nun oyuncusu Jan Vesely, kulübünün 28 Nisan 2021’de CSKA Moskova’ya karşı oynadığı iç saha maçında hakem ekibine karşı saygısızlık gösterdiği gerekçesiyle 4,500 Euro para cezasına çarptırılmıştır.