EuroLeague'den imzalı Vasilije Micic forması kazanma şansı!

Turkish Airlines EuroLeague'in, oyuncuların kariyerlerine yönelik hazırladığı 'EuroLeague Trivia Quiz' bu kez sizleri temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic hakkındaki soruları bilerek imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

03 Aralık 2019, Salı 18:46
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EuroLeague'den imzalı Vasilije Micic forması kazanma şansı!

'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes'in formasını giyen Shane Larkin hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce Sergio Rodriguez ve Nikola Mirotic'e ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Shane Larkin'in imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.

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