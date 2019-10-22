'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes'in formasını giyen Shane Larkin hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce Sergio Rodriguez ve Nikola Mirotic'e ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Shane Larkin'in imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.



