EuroLeague'den imzalı Dubljevic forması kazanma şansı!

Turkish Airlines EuroLeague'in, oyuncuların kariyerlerine yönelik hazırladığı 'EuroLeague Trivia Quiz' bu kez sizleri Valencia Basket'in başarılı oyuncusu Bojan Dubljevic hakkındaki soruları bilerek imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

27 Kasım 2019, Çarşamba 03:43
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EuroLeague'den imzalı Dubljevic forması kazanma şansı!

'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Valencia Basket'in yıldızlarından Bojan Dubljevic hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce birçok yıldıza ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Dubljevic'in imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.

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