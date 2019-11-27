'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Valencia Basket'in yıldızlarından Bojan Dubljevic hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce birçok yıldıza ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Dubljevic'in imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.



