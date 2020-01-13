'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes'in formasını giyen milli oyuncumuz Doğuş Balbay hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce birçok oyuncuya ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Doğuş Balbay'ın imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.