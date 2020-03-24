'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli ismi Bobby Dixon hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce birçok yıldıza ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Bobby Dixon'ın imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.