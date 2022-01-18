Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 82-77 mağlup olurken koç Ergin Ataman, maç içinde oyundan ihraç edilmişti. Ergin Ataman'ın ihracı ve sonrasındaki reaksiyonuna ilişkin ceza belli oldu.
EuroLeague'den yapılan açıklamada Ergin Ataman'a para cezası verildiği aktarıldı. 'Saygısızca' şeklinde ifade edilen hareketlere ilişkin 15 bin Euro para cezası uygulandı.
EuroLeague, Panathinaikos'a da CSKA Moskova maçında sahaya atılan yabancı madde nedeniyle 6 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.