EuroLeague'deki ASVEL-Panathinaikos maçına koronavirüs engeli

ASVEL Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines EuroLeague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos’u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

13 Ekim 2020, Salı 21:02 Son Güncelleme:
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EuroLeague'deki ASVEL-Panathinaikos maçına koronavirüs engeli

Fransa’nın ASVEL Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines EuroLeague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos’u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı. EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen ASVEL’in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle bugünkü Panathinaikos karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.

Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi.

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