Fransa’nın ASVEL Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines EuroLeague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos’u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı. EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen ASVEL’in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle bugünkü Panathinaikos karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.

Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi.