Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde 29 Ekim Perşembe günü oynanması beklenen Zenit St Petersburg - Panathinaikos maçı corona virüs nedeniyle ertelendi.

Panathinaikos takımı üyelerinden birinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası Yunanistan'daki kuralları gereği tüm takımın karantinaya alınması gerekti. Bu durum da maça çıkacak 8 kişinin olmaması anlamına geldiği için oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

EuroLeague Basketball, maçın ne zaman oynanacağına ilişkin kararı ilerleyen günlerde açıklayacak.