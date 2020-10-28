EuroLeague'de Zenit - Panathinaikos maçı ertelendi

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde oynanması beklenen Zenit St Petersburg - Panathinaikos mücadelesi ertelendi.

28 Ekim 2020, Çarşamba 15:20 Son Güncelleme:
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EuroLeague'de Zenit - Panathinaikos maçı ertelendi

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde 29 Ekim Perşembe günü oynanması beklenen Zenit St Petersburg - Panathinaikos maçı corona virüs nedeniyle ertelendi. 

Panathinaikos takımı üyelerinden birinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası Yunanistan'daki kuralları gereği tüm takımın karantinaya alınması gerekti. Bu durum da maça çıkacak 8 kişinin olmaması anlamına geldiği için oynanması planlanan karşılaşma ertelendi. 

EuroLeague Basketball, maçın ne zaman oynanacağına ilişkin kararı ilerleyen günlerde açıklayacak. 

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