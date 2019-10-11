EuroLeague'de Yılın Koçu Dimitris Itoudis, ödülünü aldı

Turkish Airlines EuroLeague'de geçtiğimiz sezon Yılın Koçu Ödülü'nü kazanan CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, iç sahada oynadıkları Bayern Münih maçı öncesinde ödülünü aldı.

11 Ekim 2019, Cuma 18:52
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EuroLeague'de Yılın Koçu Dimitris Itoudis, ödülünü aldı

2019 Turkish Airlines EuroLeague'in final maçında Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, Yılın Koçu Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, ödülünü bu sezonun ilk iç saha maçı öncesinde aldı. Bayern Münih ile oynanan mücadele öncesinde EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, Itoudis'e ödülünü takdim etti.

Panathinaikos'ta 13 yıl Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yaptıktan sonra ligimizde Banvit'i çalıştıran Itoudis, 2014-15 sezonu ile başına geçtiği CSKA Moskova'da iki EuroLeague şampiyonluğu yaşarken 2016'nın ardından 2019'da da Yılın Koçu Ödülü'nün sahibi oldu.

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