Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 sezonu, tüm heyecanıyla start aldı. Bu hafta arasında ise sezonun ilk çift maç haftasının heyecanı yaşanacak. İşte haftanın öne çıkan mücadeleleri...

Fenerbahçe Beko, CSKA'yı konuk ediyor

EuroLeague'de yeni sezona 2'de 2 ile başlayan 5 takımdan biri konumundaki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında CSKA Moskova'yı ağırlayacak.

CSKA Moskova, sezona Barcelona yenilgisi ile başladıktan sonra iç sahada Maccabi Tel Aviv'i mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'deki ikinci yılında tam anlamıyla liderliği eline alan Nando De Colo da eski takımına karşı özel bir maça çıkacak.

Berlin'de yüksek skor beklentisi

Geçtiğimiz sezonu lider tamamlayan fakat yeni sezona 2'de 0 ile giren temsilcimiz Anadolu Efes, üçüncü maç döneminde deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezon rakibini ki maçta da mağlup eden Efes, bol skorlu galibiyetler elde etmişti. İstanbul'daki maç 106-105 sona ererken deplasmandaki mücadele de 86-99 ,şe sonuçlanmıştı.

Anadolu Efes, Shane Larkin'den yoksun olsa da sezona yaptığı kötü başlangıcı, ALBA Berlin deplasmanında sonlandırmak istiyor.

Milano'nun çıkışı sürecek mi?

AX Armani Exchange Olimpia Milan, 2014'ten beri Play-Off'lara kalma başarısı gösterememiş olsa da yeni sezona önemli transferlerle girdi. Bu doğrultuda Bayern Münih ve ASVEL galibiyetleriyle sezonu açan Milano, bu hafta ise Olympiacos'a konuk olacak. Olympiacos, son maçında ezeli rakibi Panathinaikos'u deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı.

Calathes, eski takımına karşı

Çift maç haftasının ikinci etabı yani dördüncü maç döneminde Barcelona'nın sezon başında en dikkat çeken transferi konumundaki Nick Calathes, eski takımı Panathinaikos'a karşı mücadele etmeye hazırlanıyor.