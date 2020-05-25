Turkish Airlines EuroLeague, corona virüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonunun erken şekilde sonlandırılmasına karar verdi.

2019-20 sezonuna ilişkin iptal kararının alındığı toplantıda, yeni sezonun detayları da belirlendi.

İşte EuroLeague'de 2020-21 sezonu için kabul edilen kararlar:

- Turkish Airlines EuroLeague, 2020-21 sezonunda da aynı 18 takımının katılımıyla oynanacak. O takımlar: ALBA Berlin, Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan, Kızılyıldız, CSKA Moskova, FC Barcelona, FC Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Khimki Moskova, Baskonia, LDLC ASVEL, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, Valencia Basket, Zalgiris ve Zenit St Petersburg.

- 2020-21 7DAYS EuroCup sezonu için 2019-20'de çeyrek finaller için hak kazanan 8 takım garanti yer edinecek. Bu takımlar: AS Monaco, Partizan, Promitheas Patras, Virtus Bologna, TOFAŞ, Umana Reyer Venezia, Unicaja Malaga ve UNICS Kazan. Kalan 16 takım, kendi liglerindeki son puan durumuyla belirlenecek.

- 2020-21 EuroLeague eğitim kampları, oyuncuların yeni sezon için fiziksel ve zihinsel durumlarını geri kazanmaları adına önceki sezonlara kıyasla daha uzun sürelerde tamamlanacak.

- 2020-21 EuroLeague ve EuroCup sezonları, 30 Eylül 2020 ile 1 Ekim 2020'de başlayacak. Lig ve kulüpler, sezon başladığında tüm katılımcılara en uygun koşulları sağlamak adına hükümetler ve sağlık yetkilileri ile yakın temasta olarak COVID-19'un ilerleme durumunu izlemeye devam edecekler.

- EuroLeague Basketball ve kulüpleri, tüm olası gücünü kullanarak toparlanma çabalarını desteklemek adına lig genelinde ve bireysel çapta projeler başlatacak.

- EuroLeague Basketball, EuroLeague'in geri dönüşünü kutlamak adına sezon başında bir yardım etkinliği düzenleme fırsatlarını araştıracak.