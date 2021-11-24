Avrupa arenasındaki 739. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 738 karşılaşmada 420 galibiyet ve 318 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 491. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 490 karşılaşmada 263 galibiyet ve 227 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,7) elde etti.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında bugüne kadar 18 kez karşılaşırken, misafir takım altı galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada beş galibiyet ve 11 mağlubiyet elde etti. Turkish Airlines Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa’nın AS Monaco takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 98-77 mağlup etmiş, Fenerbahçe Beko ise Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımına deplasmanda 86-75 yenilmişti. Euroleague’de 11. haftanın ardından Anadolu Efes beş galibiyet ve altı mağlubiyet ile 10., Fenerbahçe Beko ise üç galibiyet ve sekiz mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.