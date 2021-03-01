Euroleague’de Şubat Ayının MVP’si Nikola Kalinic

Şubat Ayının En Değerli Oyuncusu, Valencia‘dan Kalinic seçildi. Forvet pozisyonunda mücadele eden oyuncu şu dönemlerde kariyerinin en iyi süreçlerinden birisini yaşıyor. Şubat ayının başlangıcından beri takımının skor, asist ve verimlilik puanı konusunda lideri olan Sırp oyuncu CSKA Moskova, Real Madrid ve Zenit St. Petersburg karşısında gelen kritik galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Kariyerinde bu ödüle ilk kez layık görülen Nikola Kalinic, Valencia‘nın da 6 yıllık modern EuroLeague serüveninde bu platforma çıkardığı ilk oyuncu oldu.

Geçtiğimiz ayı 15.3 sayı – 3.7 ribaund – 5.7 asist – 1.3 top çalma – 21.3 verimlilik puanı ortalamalarıyla geçen deneyimli isim sezon genelinde yüzde 65.5 ile ikilik isabeti yakalarken toplamda şimdiye kadar 84 asist yaparak kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalamış vaziyette.

Takımının playoff yarışındaki yerini sağlamlaştırabilmesi açısından Bojan Dubljevic, Martin Hermannsson ve Klemen Prepelic gibi isimlerle beraber büyük rol oynayan Kalinic, şubat ayında mükemmel performanslara imza attı.