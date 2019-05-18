Turkish Airlines EuroLeague'de 2018-19 sezonunun sonuna gelinmişken bireysel ödüller Vitoria-Gasteiz'deki törenle sahiplerini buldu.

EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu’nun açılış konuşmasını yaptığı törene, basketbol camiasından çok sayıda isim katıldı.

Sezonun en değerli oyuncusu, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely oldu.

Ödülünü basketbol efsanesi Juan Carlos Navarro’dan alan Vesely, "Gerçekten çok şaşkınım. İyi bir sezon geçirdim. Ben kendimi övemem, takım arkadaşlarım sayesinde aldım. Takım arkadaşlarım ve koçuma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vesely, ödülün 16 yıllık sürecinde kazanmayı başaran ilk pivot olurken Çekya'dan ödülü kazanan ilk isim de olmayı başardı.

Sezon içinde sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşasa da Fenerbahçe Beko'nun 17-2'lik başlangıcında 22.1 verimlilik puanıyla yıldızlaşmıştı.

Sezonun en iyi ilk takımına seçilen, en iyi hareketine imza atan ve MVP olmayı başaran Jan Vesely, sezonu 3 bireysel ödülle kapattı.



