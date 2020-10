Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde 22 Ekim Perşembe günü oynanacak Kızılyıldız - CSKA Moskova maçı, sezonun en iyi skorerlerini karşı karşıya getirecek. Şu an ligin sayı krallığında ilk 3'te yer alan Jordan Loyd, Mike James ve Will Clyburn karşı karşıya gelecekler.

Kızılyıldız'da Jordan Loyd, 21.3 sayı ortalama ile EuroLeague'de sayı krallığının zirvesinde yer alırken CSKA Moskova'dan Mike James, 19.8 ile ikinci; Will Clyburn ise 19.5 ile üçüncü sırada.

İki takım da bu maça son karşılaşmalarını kaybetmiş şekilde gelecekler. CSKA, rakibine karşı son 5 maçı kazanmış durumda ve bu yüzyılda rakibine karşı 8-1'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Fakat CSKA Moskova'nın son oynadığı ve iç sahada kaybettiği ALBA Berlin maçı, EuroLeague'de serilerin çok fazla şey ifade etmeyebileceğini göstermişti.