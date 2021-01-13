EuroLeague'de Real Madrid - Kızılyıldız maçı ertelendi
Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Real Madrid ile Kızılyıldız arasında oynanması beklenen karşılaşma, konuk ekibin hava şartları nedeniyle Madrid'e ulaşamaması sonucunda iptal edildi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde oynanması beklenen Real Madrid - Kızılyıldız karşılaşması hava muhalefetine takıldı. Karşılaşma, Madrid'de bir süredir yaşanan olağanüstü hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Kızılyıldız'ın Madrid'e yapmayı planladığı uçuşa hava şartları gerekçesiyle İspanyol yetkililerden izin çıkmadı. Madrid'de havaalanına gelen ve havaalanından giden uçuş sayıları sınırlanmış durumda.