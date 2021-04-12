EuroLeague'de Panathinaikos'u deviren Zenit, çeyrek final biletini kaptı
Turkish Airlines EuroLeague erteleme maçında Rusya ekibi Zenit, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u 112-83 mağlup ederek play-off çeyrek final turuna yükselen son takım oldu.
Turkish Airlines EuroLeague erteleme maçında Rusya ekibi Zenit, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u konuk etti. Saint Petersburg şehrindeki Yubileyny Spor Salonu’nda oynanan müsabakada, ilk periyodu 26-22 önde geçen Zenit, devreyi de 47-40 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta farkı açarak son periyoda 76-60 önde giren Rus ekibi, karşılaşmadan da 112-83 galip ayrıldı. Zenit bu galibiyetle sezonu 8. sırada tamamladı ve çeyrek finalde Barcelona’nın rakibi oldu.
Zenit’te Kevin Pangos 33 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. (AA)