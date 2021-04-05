Turkish Airlines EuroLeague'de Mart ayı Barcelona için oldukça iyi geçti. Play-Off'lara katılmayı garantileyen ilk takım olan Barcelona, sonrasında da saha avantajını elde eden ilk ekip olmayı başarırken takımın yıldızı Nikola Mirotic de buna sağladığı katkılarla Mart ayının en değerli oyuncusu seçildi.

Mirotic, Mart ayı içinde oynanan Barcelona karşılaşmalarında 26.8 verimlilik puanı ortalaması yakaladı. 6 maçta en düşük 22 verimlilik puanı elde eden Mirotic, Maccabi Tel Aviv maçında da sezonun en yüksek değeri 34 verimlilik puanına ulaştı.

Mirotic, kariyerinde ayın MVP'si ödülünü beşinci kez kazanırken ödülü beş kez kazanan ilk oyuncu olmayı da başardı.